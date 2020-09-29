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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:48

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В Мангистауский онкологический центр прибыли известные казахстанские профессора

Два доктора медицинских наук, профессора – Роман Каракулов и Галым Адильбаев прибыли с рабочей поездкой в Мангистауский онкологический центр для оказания помощи онкобольным и молодым коллегам. Доктора осматривают больных, состоящих на учёте, и оказывают практическую помощь местным врачам. Об этом сообщает пресс-служба областного онкологического центра.

Р.Каракулов (слева) и Г.Адильбаев в онкоцентре Мангистау. Фото автора
По словам академика Романа Каракулова, в Казахстане на учёте у онкологов состоят более 175 000 человек.

- Ежегодно мы берём на учёт порядка 37 000 первичных больных. Из них в первый год регистрации погибают около 14 000 человек. Причина – позднее обращение. По заболеваемости среди женщин лидирует рак молочной железы, на второй позиции находится рак лёгких, на третьей – рак толстого кишечника. Между тем, уровень выявления онкопатологии на начальной стадии в Казахстане увеличился до 35 процентов, ранее эта цифра составляла 10-14 процентов. Хочу призвать население области проходить бесплатные скрининги на онкологические заболевания в поликлиниках, ведь при обнаружении патологии на ранней стадии ещё есть гарантия успешного выздоровления, - подчеркнул академик.

Как сказал Галым Адильбаев, ведущий специалист центра опухолей головы и шеи Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОР), ежегодно проводится более 800 операций, что, по мнению профессора, немало.

- Таких условий, которые созданы на сегодняшний день в Мангистау, в Казахстане нет. Мы благодарим руководство Мангистауской области, КазНИИОР, руководителя центра за решение вопроса со строительством нового здания. Наша задача – помочь региональной службе, поэтому мы будем приезжать, обучать, с завершением установки всего оборудования - проводить мастер-классы, - сказали профессора.

Нурлан Джариев, директор онкологического центра, отметил, что в данный момент идёт монтаж линейного укорителя, в область прибыло оборудование для проведения брахитерапии (высокоточный контактный метод лучевой терапии), поступил цифровой маммографический аппарат, ожидается приезд инженеров для монтажа.

- В течение месяца планируем завершить работы по монтажу операционного блока. В плановом порядке решается кадровый вопрос. Положительная динамика отмечается по выявлению патологии на начальной стадии, идёт снижение показателя выявляемости рака на четвёртой стадии. Центр работает в штатном режиме, - подчеркнул Нурлан Джариев.

В начале октября, по словам руководителя центра, сюда прибудет вторая врачебная бригада КазНИИОР для оказания практической помощи.



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