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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 184

За мышь простите! В ТРК «Актау» ответили за грызунов

Администрация ТРК «Актау» извинилась за бегающую по эскалатору мышь.

Скрин видео
По информации руководства торгово-развлекательного комплекса, мыши бегали по зданию из-за отсутствия дезинфекции во время пандемии.

- Администрация ТРК «Актау» приносит свои извинения за принесённые неудобства. Сообщаем вам, что ежегодно нами закладывается определённый объем работ по дезинфекции и дератизации. Однако в результате пандемии был длительный простой ТРК «Актау», что повлекло за собой необходимость в изменении графика обработки помещений. Очередные работы запланированы на октябрь месяц, – сообщили в торгово-развлекательном комплексе.

Напомним, в рубрике «Народные новости» пользователи опубликовали видео с бегающей по эскалатору мышью.



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