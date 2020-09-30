Успей сдать! Купюры нескольких номиналов выходят из оборота в Казахстане

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Обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан проводится исключительно в филиалах Национального Банка.



- Поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась ещё в ноябре 2016 года. После завершения 3 октября текущего года срока обращения данных банкнот филиалы Национального Банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки. До этой даты банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах НБРК, расположенных в 17 городах страны, – сообщил Жомарт Кажмуратов, директор департамента наличного денежного обращения Национального Банка РК



В Мангистауской области вышеуказанные банкноты можно обменять по адресу: Актау, 23 микрорайон, 26 здание. Телефоны: 8 (7292) 701512, 701509.