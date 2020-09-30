Чиновники Актау спустились в подвалы домов для проверки теплосетей

Фото акимата Актау

Отопительный сезон в Актау начнётся 15 октября.



- Работа по проверке жилого фонда к отопительному сезону ведётся специальной мониторинговой группой, которая создана совместно с представителями городского акимата, государственными и частными учреждениями. Учитывается также соблюдение собственниками квартир требований жилищного законодательства. В ходе проверки выдаются замечания кооперативам собственников квартир. На этой неделе будет проведён мониторинг домов 4 и 5 микрорайонов, – сообщили в акимате Актау.