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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 779

Чиновники Актау спустились в подвалы домов для проверки теплосетей

Члены мониторинговой группы проверяют готовность жилого фонда к отопительному сезону. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото акимата Актау
Отопительный сезон в Актау начнётся 15 октября.

- Работа по проверке жилого фонда к отопительному сезону ведётся специальной мониторинговой группой, которая создана совместно с представителями городского акимата, государственными и частными учреждениями. Учитывается также соблюдение собственниками квартир требований жилищного законодательства. В ходе проверки выдаются замечания кооперативам собственников квартир. На этой неделе будет проведён мониторинг домов 4 и 5 микрорайонов, – сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 15:23
Клопов и блох успели на хватать, чинуши наши, или зараза к заразе не пристанет?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 vlad75 (Посетители) Сегодня, 14:46
Какие у них удивлённые лица.....
 
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 Alex Fox (Посетители) Сегодня, 13:49
Вот этих чиновников там в подвалах и оставить на зимовку ...
 
 

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