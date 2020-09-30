О состоянии пострадавших в ночном ДТП рассказали в управлении здравоохранения Мангистау

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Авария произошла 30 сентября на перекрёстке 16-17-18-19 микрорайонов. Вызов к диспетчеру Скорой помощи поступил в 01:21. Врачи рассказали о состоянии пострадавших.
- У молодого человека 2002 года рождения диагностировали закрытый перелом кости справа, бокового креста, его положили в отделение травматологии. Ещё один парень 2002 года рождения с ушибом головного мозга был прооперирован и помещён в отделение нейрохирургии. Остальные четверо пострадавших 1990 и 1996 годов рождения с различными ушибами после обследования врачами были отпущены по домам. В госпитализации необходимости не было, им было рекомендовано амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, по сообщению полицейских, ДТП произошло по вине водителя автомобиля Мercedes-Benz 180. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Лада 21114». Последняя от удара столкнулась с автомобилем Daewoo Nexia.
- У молодого человека 2002 года рождения диагностировали закрытый перелом кости справа, бокового креста, его положили в отделение травматологии. Ещё один парень 2002 года рождения с ушибом головного мозга был прооперирован и помещён в отделение нейрохирургии. Остальные четверо пострадавших 1990 и 1996 годов рождения с различными ушибами после обследования врачами были отпущены по домам. В госпитализации необходимости не было, им было рекомендовано амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, по сообщению полицейских, ДТП произошло по вине водителя автомобиля Мercedes-Benz 180. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Лада 21114». Последняя от удара столкнулась с автомобилем Daewoo Nexia.
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