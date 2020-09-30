«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Сентября
+17...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.82 KZT
  • €1 = 505.57 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:37

Просмотров: 1701

О состоянии пострадавших в ночном ДТП рассказали в управлении здравоохранения Мангистау

В приёмный покой были доставлены шестеро пострадавших. На данный момент двое находятся в МОБ. Об этом рассказали в пресс-службе здравоохранения Мангистауской области.

Фото пользователя сайта
Авария произошла 30 сентября на перекрёстке 16-17-18-19 микрорайонов. Вызов к диспетчеру Скорой помощи поступил в 01:21. Врачи рассказали о состоянии пострадавших.

- У молодого человека 2002 года рождения диагностировали закрытый перелом кости справа, бокового креста, его положили в отделение травматологии. Ещё один парень 2002 года рождения с ушибом головного мозга был прооперирован и помещён в отделение нейрохирургии. Остальные четверо пострадавших 1990 и 1996 годов рождения с различными ушибами после обследования врачами были отпущены по домам. В госпитализации необходимости не было, им было рекомендовано амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, по сообщению полицейских, ДТП произошло по вине водителя автомобиля Мercedes-Benz 180. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Лада 21114». Последняя от удара столкнулась с автомобилем Daewoo Nexia.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика