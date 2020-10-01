В Мангистау четвертые сутки не регистрируют новые случаи COVID-19

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В стране за сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.



В Мангистауской области не зафиксировано ни одного нового случая заражения.



По данным на 1 октября, в регионе числится 3340 человек с диагнозом COVID-19.



Выздоровели 2612 человек.