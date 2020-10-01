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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:15

Просмотров: 980

Аким Актау поделился планами развития города

Планами развития поделился аким Актау Нурдаулет Килыбай на встрече с главой региона Серикбаем Трумовым. Об этом сообщили в пресс-службе областного акимата.

Фото пресс-службы акима Актау
В этом году введено в эксплуатацию 450 тысяч квадратных метров жилья. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 615 тысяч квадратных метров.

- В настоящее время для обеспечения жильем по государственной программе проводится строительство 670-квартирного жилого дома в 33 микрорайоне, 180-квартирного жилого дома в 18 микрорайоне, 432-квартирного жилого дома на участке №41 19 микрорайона, - отметил Нурдаулет Килыбай.


Также из местного бюджета отремонтировано и введено в эксплуатацию девять детских игровых площадок. На эти цели выделено 90 миллионов тенге. Проведен текущий ремонт шести спортивных площадок. На эти цели было выделено 72 миллиона тенге.

В настоящее время в городе ведется работа по благоустройству шести микрорайонов: 2,6,7,12,26 и 27 - это ремонт 67,2 километра автодорог и 45,8 километра тротуаров, 63 детских игровых и 22 спортивных площадок.

В ближайшее время будет проведена следующая работа:

- Водоснабжение территории теплого пляжа;
- Строительство инженерных сетей (водоснабжение, канализация, телефонизация) в микрорайоне Шыгыс-3;
- Строительство инженерных сетей в жилом массиве Рауан;
- Реконструкция тепловых сетей от 29 микрорайона КП13 до КП10 16 микрорайона, а также строительство новой тепловой сети от КП10 до перекрестка 16, 17, 19 микрорайонов;
- Строительство средней школы на 300 мест в микрорайоне Шыгыс-1.

В рамках утвержденной программы «Дорожная карта» занятости на сегодняшний день трудоустроены 1535 жителей города.

Глава региона поручил до конца года завершить строительство жилого комплекса «Акку-3».

На оживленных участках дорог он посоветовал установить пешеходные дорожки и светофоры.

Серикбай Трумов особо отметил вопрос озеленения города. Для этого в следующем году власти планируют привлечь специалистов.



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Комментарии ( 3 )

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Око (Посетители) Сегодня, 15:33
lol прям де-жа-вю... Аким, озеленение..)) Кто тут?

всё вижу
 
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  • Око
  • Toryn
  • илидия
 leo529 (Посетители) Сегодня, 15:15
Серикбай Трумов особо отметил вопрос озеленения города. Для этого в следующем году власти планируют привлечь специалистов.
Как говорится: хорошая мысль, главное - новая :))
 
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  • shurik_kz11
  • мунайши73
  • My_way
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  • илидия
 vlad75 (Посетители) Сегодня, 14:36
Серикбай Трумов особо отметил вопрос озеленения города. Для этого в следующем году власти планируют привлечь специалистов.

А до этого кто работал stena
 
 

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