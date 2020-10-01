Аким Актау поделился планами развития города

- В настоящее время для обеспечения жильем по государственной программе проводится строительство 670-квартирного жилого дома в 33 микрорайоне, 180-квартирного жилого дома в 18 микрорайоне, 432-квартирного жилого дома на участке №41 19 микрорайона, - отметил Нурдаулет Килыбай.

В этом году введено в эксплуатацию 450 тысяч квадратных метров жилья. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 615 тысяч квадратных метров.Также из местного бюджета отремонтировано и введено в эксплуатацию девять детских игровых площадок. На эти цели выделено 90 миллионов тенге. Проведен текущий ремонт шести спортивных площадок. На эти цели было выделено 72 миллиона тенге.В настоящее время в городе ведется работа по благоустройству шести микрорайонов: 2,6,7,12,26 и 27 - это ремонт 67,2 километра автодорог и 45,8 километра тротуаров, 63 детских игровых и 22 спортивных площадок.В рамках утвержденной программы «Дорожная карта» занятости на сегодняшний день трудоустроены 1535 жителей города.Глава региона поручил до конца года завершить строительство жилого комплекса «Акку-3».На оживленных участках дорог он посоветовал установить пешеходные дорожки и светофоры.Серикбай Трумов особо отметил вопрос озеленения города. Для этого в следующем году власти планируют привлечь специалистов.