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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:13

Просмотров: 308

Жители Мангистау задолжали больше миллиарда тенге за коммунальные услуги

По количеству должников за коммунальные услуги лидируют Алматы, Шымкент, Нур-Султан, Кызылординская и Мангистауская области. Сумма долгов по стране достигает 17 миллиардов тенге. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов порталу sputniknews.kz.

Фото из архива «Лады»
На сегодняшний день дебиторская задолженность потребителей по стране составляет 17 миллиардов тенге. За этот год задолженность увеличилась на 3,4 миллиарда тенге.

Наибольшая общая сумма задолженности образовалась в Алматы - 4,5 миллиарда тенге. На втором месте Шымкент – 2,5 миллиарда тенге. Далее следует Нур-Султан - 1,9 миллиарда тенге. Замыкают пятерку Кызылординская область - 1,5 миллиарда тенге и Мангистауская область - 1,4 миллиарда тенге.

- Подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с утвержденными планами и находится на постоянном контроле. Акиматам необходимо до 1 октября полностью подготовить все объекты теплоснабжения и обеспечить их необходимым запасом топлива. Также не допустить проблем с обеспечением углем жителей частного сектора, - отметил министр индустрии и инфраструктурного развития.


Напомним, в период карантинных мер гражданам из социально-уязвимых категорий возместили затраты на коммунальные услуги в размере 15 тысяч тенге. На компенсацию коммунальных услуг в Мангистау выделили свыше 500 миллионов тенге.



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Комментарии ( 2 )

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  • Сергей Владимиров
 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 14:00
Что-то много-3000 тенге от малого до большого.

i
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
  • Toryn
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 13:28
Наверно не платят как всегда самые богатые, хозяева 2-3 этажных частных особняков и т.п.
 
 

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