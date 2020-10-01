Жители Мангистау задолжали больше миллиарда тенге за коммунальные услуги

- Подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с утвержденными планами и находится на постоянном контроле. Акиматам необходимо до 1 октября полностью подготовить все объекты теплоснабжения и обеспечить их необходимым запасом топлива. Также не допустить проблем с обеспечением углем жителей частного сектора, - отметил министр индустрии и инфраструктурного развития.

На сегодняшний день дебиторская задолженность потребителей по стране составляет 17 миллиардов тенге. За этот год задолженность увеличилась на 3,4 миллиарда тенге.Наибольшая общая сумма задолженности образовалась в Алматы - 4,5 миллиарда тенге. На втором месте Шымкент – 2,5 миллиарда тенге. Далее следует Нур-Султан - 1,9 миллиарда тенге. Замыкают пятерку Кызылординская область - 1,5 миллиарда тенге и Мангистауская область - 1,4 миллиарда тенге.Напомним, в период карантинных мер гражданам из социально-уязвимых категорий возместили затраты на коммунальные услуги в размере 15 тысяч тенге. На компенсацию коммунальных услуг в Мангистау выделили свыше 500 миллионов тенге.