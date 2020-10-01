Чиновники пообещали до вечера отремонтировать разрушенный тротуар в Актау

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В настоящее время сотрудники ТОО «Белес строй» проводят реконструкцию.
- Специалисты ТОО «Белес строй» ведут работы по укладке песка. Работы будут завершены сегодня, - отметили в акимате.
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Четверг, 01 Октября
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