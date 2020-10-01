Жительница Актау основала компанию по сортировке вторичного сырья

Салтанат Бралина три года назад вернулась из Америки и просто пыталась приучить маленькую дочь сортировать мусор. Так и возникла идея создания компании.Она объехала местные свалки, изучила рынок, оформила кредит на технику и запустила производство.В штате предприятия на сегодня числится 20 сотрудников.Прибыль этот бизнес, по словам Салтанат Бралиной, пока не приносит, только самоокупается. Главная ее цель - привить любовь к Родине через экологическую культуру.- Я задалась вопросом: если я хочу научить ребенка каким-то правильным вещам, но при этом мы не можем обеспечить сортировку, значит у нас нет инфраструктуры. То есть, ты хочешь быть осознанным, но у тебя нет возможности дальше это делать. Так все и началось, - говорит Салтанат.Предприятие принимает картон, пластик, бумагу, бытовую технику. Сначала собирает вторсырье в пунктах приема, их у предприятия сегодня пять, а потом отправляет на сортировку.- У меня на этом авторынке торговая точка. Коробки, в которых поступает товар, я сдаю на переработку, очень удобно. В день 200-300 тенге. Да, деньги небольшие, но лучше пусть этот мусор переработают и будут новые коробки, чем они бы валялись под ногами или на свалке, - говорит Тажигуль Хайтбаева, предприниматель.Сортированный мусор отправляется в Алматы на переработку. Предприятие «EcoWasteAktau» сотрудничает с местными предпринимателями и заключило договоры с крупными компаниями страны.- Когда мы три года назад начинали, все говорили: «Ой, никому это не надо». А сейчас на самом деле такая нешуточная хватка, люди вовлекаются в процесс сбора и сортировки, понимают выгоду, и что последствия разрушения экологии очень опасны, - говорит директор компании.