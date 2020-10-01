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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 356

Жительница Актау основала компанию по сортировке вторичного сырья

Предприятие по сортировке вторичного сырья «EcoWasteAktau» - единственное в Актау. За три года здесь переработано семь миллионов килограммов бумаги и пластика. Об этом телеканалу astanatv.kz рассказала основатель компании Салтанат Бралина.

Кадр видео
Салтанат Бралина три года назад вернулась из Америки и просто пыталась приучить маленькую дочь сортировать мусор. Так и возникла идея создания компании.

Она объехала местные свалки, изучила рынок, оформила кредит на технику и запустила производство.

В штате предприятия на сегодня числится 20 сотрудников.

Прибыль этот бизнес, по словам Салтанат Бралиной, пока не приносит, только самоокупается. Главная ее цель - привить любовь к Родине через экологическую культуру.

- Я задалась вопросом: если я хочу научить ребенка каким-то правильным вещам, но при этом мы не можем обеспечить сортировку, значит у нас нет инфраструктуры. То есть, ты хочешь быть осознанным, но у тебя нет возможности дальше это делать. Так все и началось, - говорит Салтанат.

Предприятие принимает картон, пластик, бумагу, бытовую технику. Сначала собирает вторсырье в пунктах приема, их у предприятия сегодня пять, а потом отправляет на сортировку.

- У меня на этом авторынке торговая точка. Коробки, в которых поступает товар, я сдаю на переработку, очень удобно. В день 200-300 тенге. Да, деньги небольшие, но лучше пусть этот мусор переработают и будут новые коробки, чем они бы валялись под ногами или на свалке, - говорит Тажигуль Хайтбаева, предприниматель.

Сортированный мусор отправляется в Алматы на переработку. Предприятие «EcoWasteAktau» сотрудничает с местными предпринимателями и заключило договоры с крупными компаниями страны.

- Когда мы три года назад начинали, все говорили: «Ой, никому это не надо». А сейчас на самом деле такая нешуточная хватка, люди вовлекаются в процесс сбора и сортировки, понимают выгоду, и что последствия разрушения экологии очень опасны, - говорит директор компании.




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Комментарии ( 1 )

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  • damik
  • almaty2018
  • ODUVANCHIK
 tom2005 (Посетители) Сегодня, 16:36
Молодец! Правильное дело делает, нужно что бы акимат поддержал такое нужное дело!!!
Установили как в Алматы и Нурсултане, специальные мусорные баки.
и сделать экологическую рекламу постоянную, что бы народ привыкал к сортировке мусора.
Нужно как в Швейцарии.

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
 

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