На ремонт спортивного зала на стадионе «Жас Канат» в Актау потратят свыше 100 миллионов тенге

Государственные закупки по объекту объявлены на основании программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2020 годы «Енбек» за счет средств из республиканского бюджета.По итогам конкурса победителем стало ТОО «Алтын Construction». С ними был заключен договор на сумму 110 880 000 тенге.Было создано 50 рабочих мест, в том числе 25 работников приняты из числа безработных по направлению областных и городских центров занятости.Работы планируется завершить 30 октября этого года.Выполнение обязательств по договору на сегодняшний день составляет 70 процентов. Уже освоено 71 760 000 тенге.Реконструкция спортивного зала предполагает замену коммуникаций, капитальный ремонт полов, стен, потолка, трибун, спортивного паркета внутри здания, а также полную замену и утепление облицовки здания, замену оконных проемов, дверей и капитальный ремонт крыши.