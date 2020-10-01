«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Октября
+17...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.82 KZT
  • €1 = 505.57 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 4

На ремонт спортивного зала на стадионе «Жас Канат» в Актау потратят свыше 100 миллионов тенге

Капитальный ремонт спортивного зала на стадионе «Жас Канат» проводится в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости-2020». Об этом рассказала Ольга Сагандыкова, пресс-атташе футбольного клуба «Каспий».

Фото предоставила Ольга Сагандыкова
Государственные закупки по объекту объявлены на основании программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2020 годы «Енбек» за счет средств из республиканского бюджета.

По итогам конкурса победителем стало ТОО «Алтын Construction». С ними был заключен договор на сумму 110 880 000 тенге.

На ремонт спортивного зала на стадионе «Жас Канат» в Актау потратят свыше 100 миллионов тенге


Было создано 50 рабочих мест, в том числе 25 работников приняты из числа безработных по направлению областных и городских центров занятости.

На ремонт спортивного зала на стадионе «Жас Канат» в Актау потратят свыше 100 миллионов тенге


Работы планируется завершить 30 октября этого года.

На ремонт спортивного зала на стадионе «Жас Канат» в Актау потратят свыше 100 миллионов тенге


Выполнение обязательств по договору на сегодняшний день составляет 70 процентов. Уже освоено 71 760 000 тенге.

На ремонт спортивного зала на стадионе «Жас Канат» в Актау потратят свыше 100 миллионов тенге


Реконструкция спортивного зала предполагает замену коммуникаций, капитальный ремонт полов, стен, потолка, трибун, спортивного паркета внутри здания, а также полную замену и утепление облицовки здания, замену оконных проемов, дверей и капитальный ремонт крыши.

На ремонт спортивного зала на стадионе «Жас Канат» в Актау потратят свыше 100 миллионов тенге



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика