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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:00

Просмотров: 83

Полицейские поздравили пожилых жителей Мангистау

В Международный день пожилых людей по поручению главного полицейского региона Жанарбека Бактыбаева стражи порядка поздравили с праздником стариков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области
Председатель Совета ветеранов Нагашыбай Жариев, начальник управления кадровой политики Кандарбек Бахтыгереев и заместитель начальника следственного управления Нурбол Бишеханов вместе с сотрудниками полиции навестили ветеранов органов внутренних дел Куспана Бержанова и Бекболата Рамазанова. Они поздравили пенсионеров с Днем пожилых людей и поблагодарили за многолетний труд в службе.

Полицейские поздравили пожилых жителей Мангистау


Сотрудники полиции также пригласили на праздничное мероприятие постояльцев Дома престарелых, накрыли им праздничный стол и вручили подарки.

Кроме этого, с такой же благотворительной миссией выступили руководители районных подразделений полиции. Они посетили пожилых жителей и поздравили с праздником.

Полицейские поздравили пожилых жителей Мангистау


- День пожилых людей — это светлый и душевный праздник бесконечно дорогих нам людей: родителей, бабушек, дедушек. Эта праздничная дата — не напоминание старшему поколению о возрасте, а день особого отношения к пожилым людям, еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение.
Мы всегда с благодарностью вспоминаем ветеранов органов внутренних дел, Великой Отечественной войны. Они для нас являются примером служения Отечеству. Наш долг - уважать и чтить старших. Их мужеством и самоотверженностью наше поколение будет руководствоваться в жизни и служебной деятельности, - отметил начальник Жанарбек Бактыбаев.



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