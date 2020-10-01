Полицейские поздравили пожилых жителей Мангистау

- День пожилых людей — это светлый и душевный праздник бесконечно дорогих нам людей: родителей, бабушек, дедушек. Эта праздничная дата — не напоминание старшему поколению о возрасте, а день особого отношения к пожилым людям, еще один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение.

Мы всегда с благодарностью вспоминаем ветеранов органов внутренних дел, Великой Отечественной войны. Они для нас являются примером служения Отечеству. Наш долг - уважать и чтить старших. Их мужеством и самоотверженностью наше поколение будет руководствоваться в жизни и служебной деятельности, - отметил начальник Жанарбек Бактыбаев.

Председатель Совета ветеранов Нагашыбай Жариев, начальник управления кадровой политики Кандарбек Бахтыгереев и заместитель начальника следственного управления Нурбол Бишеханов вместе с сотрудниками полиции навестили ветеранов органов внутренних дел Куспана Бержанова и Бекболата Рамазанова. Они поздравили пенсионеров с Днем пожилых людей и поблагодарили за многолетний труд в службе.Сотрудники полиции также пригласили на праздничное мероприятие постояльцев Дома престарелых, накрыли им праздничный стол и вручили подарки.Кроме этого, с такой же благотворительной миссией выступили руководители районных подразделений полиции. Они посетили пожилых жителей и поздравили с праздником.