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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:00

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Полицейские проводят профилактическое мероприятие «Быт» в Мангистау

Оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Быт» проводится в период с 1 по 4 октября на всей территории региона, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области
В рамках мероприятия полицейские проверяют лиц, которые состоят на профилактическом учете по различным категориям и склонных к совершению преступления. Также на примете неблагополучные семьи, где родители злоупотребляют алкогольными напитками, не занимаются воспитанием несовершеннолетних детей и допускают жестокое обращение с ними.

Полицейские проводят профилактическое мероприятие «Быт» в Мангистау


Также планируется выявлять одиноко проживающих граждан, которые предоставляют свое жилище для распития алкогольных напитков и употребления наркотических веществ. Будут посещаться и лица, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. В последующем их ставят на профилактический учет.

Полицейские проводят профилактическое мероприятие «Быт» в Мангистау


- Особое внимание уделяется соблюдению установленных ограничений лицами, в отношении которых вынесены предписания и которым даны особые рекомендации по их поведению. Совместно с неправительственными организациями (НПО) «Рай», «Мейрим», ассоциацией специалистов формирования здорового образа жизни из Алматы и благотворительным фондом «Ай-шуак» в людных местах были розданы и расклеены буклеты по данной теме. За день до ОПМ была проведена встреча с НПО по оказанию морально-психологической помощи женщинам и детям, которые стали жертвами семейно-бытового насилия. Число преступлений подобного плана стабильно идет на спад, - отметил главный полицейский области Жанарбек Бактыбаев.


Полицейские проводят профилактическое мероприятие «Быт» в Мангистау


По итогам первого дня ОПМ стражи порядка выявили 101 административное нарушение.

Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП РК) - 15 нарушений.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП РК) -1 нарушение.

Нанесение побоев (статья 73-2 КоАП РК) - три нарушения.

Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (статья 127 КоАП РК) - пять нарушений.

Продажа сигарет лицам, не достигшим 18 лет (133 КоАП РК) - четыре нарушения.

Реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года (статья 200 КоАП РК) - шесть нарушений.

Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440 КоАП РК) - 22 нарушения.

Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей (442 КоАП РК) - 23 нарушения.

Нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел (461 КоАП РК) - три нарушения.

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа (669 КоАП РК) - два нарушения.



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