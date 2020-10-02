Полицейские проводят профилактическое мероприятие «Быт» в Мангистау

Фото предоставила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области
В рамках мероприятия полицейские проверяют лиц, которые состоят на профилактическом учете по различным категориям и склонных к совершению преступления. Также на примете неблагополучные семьи, где родители злоупотребляют алкогольными напитками, не занимаются воспитанием несовершеннолетних детей и допускают жестокое обращение с ними.
Также планируется выявлять одиноко проживающих граждан, которые предоставляют свое жилище для распития алкогольных напитков и употребления наркотических веществ. Будут посещаться и лица, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. В последующем их ставят на профилактический учет.
По итогам первого дня ОПМ стражи порядка выявили 101 административное нарушение.
Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП РК) - 15 нарушений.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП РК) -1 нарушение.
Нанесение побоев (статья 73-2 КоАП РК) - три нарушения.
Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (статья 127 КоАП РК) - пять нарушений.
Продажа сигарет лицам, не достигшим 18 лет (133 КоАП РК) - четыре нарушения.
Реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года (статья 200 КоАП РК) - шесть нарушений.
Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440 КоАП РК) - 22 нарушения.
Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей (442 КоАП РК) - 23 нарушения.
Нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел (461 КоАП РК) - три нарушения.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа (669 КоАП РК) - два нарушения.
Также планируется выявлять одиноко проживающих граждан, которые предоставляют свое жилище для распития алкогольных напитков и употребления наркотических веществ. Будут посещаться и лица, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. В последующем их ставят на профилактический учет.
- Особое внимание уделяется соблюдению установленных ограничений лицами, в отношении которых вынесены предписания и которым даны особые рекомендации по их поведению. Совместно с неправительственными организациями (НПО) «Рай», «Мейрим», ассоциацией специалистов формирования здорового образа жизни из Алматы и благотворительным фондом «Ай-шуак» в людных местах были розданы и расклеены буклеты по данной теме. За день до ОПМ была проведена встреча с НПО по оказанию морально-психологической помощи женщинам и детям, которые стали жертвами семейно-бытового насилия. Число преступлений подобного плана стабильно идет на спад, - отметил главный полицейский области Жанарбек Бактыбаев.
По итогам первого дня ОПМ стражи порядка выявили 101 административное нарушение.
Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП РК) - 15 нарушений.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП РК) -1 нарушение.
Нанесение побоев (статья 73-2 КоАП РК) - три нарушения.
Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (статья 127 КоАП РК) - пять нарушений.
Продажа сигарет лицам, не достигшим 18 лет (133 КоАП РК) - четыре нарушения.
Реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года (статья 200 КоАП РК) - шесть нарушений.
Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440 КоАП РК) - 22 нарушения.
Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей (442 КоАП РК) - 23 нарушения.
Нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел (461 КоАП РК) - три нарушения.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа (669 КоАП РК) - два нарушения.
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