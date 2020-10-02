Полицейские проводят профилактическое мероприятие «Быт» в Мангистау

- Особое внимание уделяется соблюдению установленных ограничений лицами, в отношении которых вынесены предписания и которым даны особые рекомендации по их поведению. Совместно с неправительственными организациями (НПО) «Рай», «Мейрим», ассоциацией специалистов формирования здорового образа жизни из Алматы и благотворительным фондом «Ай-шуак» в людных местах были розданы и расклеены буклеты по данной теме. За день до ОПМ была проведена встреча с НПО по оказанию морально-психологической помощи женщинам и детям, которые стали жертвами семейно-бытового насилия. Число преступлений подобного плана стабильно идет на спад, - отметил главный полицейский области Жанарбек Бактыбаев.

В рамках мероприятия полицейские проверяют лиц, которые состоят на профилактическом учете по различным категориям и склонных к совершению преступления. Также на примете неблагополучные семьи, где родители злоупотребляют алкогольными напитками, не занимаются воспитанием несовершеннолетних детей и допускают жестокое обращение с ними.Также планируется выявлять одиноко проживающих граждан, которые предоставляют свое жилище для распития алкогольных напитков и употребления наркотических веществ. Будут посещаться и лица, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. В последующем их ставят на профилактический учет.По итогам первого дня ОПМ стражи порядка выявили 101 административное нарушение.(статья 73 КоАП РК) - 15 нарушений.(статья 73-1 КоАП РК) -1 нарушение.(статья 73-2 КоАП РК) - три нарушения.(статья 127 КоАП РК) - пять нарушений.(133 КоАП РК) - четыре нарушения.(статья 200 КоАП РК) - шесть нарушений.(статья 440 КоАП РК) - 22 нарушения.(442 КоАП РК) - 23 нарушения.(461 КоАП РК) - три нарушения.(669 КоАП РК) - два нарушения.