Пятые сутки в Мангистау нет новых случаев COVID-19

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За сутки в Казахстане выявлено 65 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау пятые сутки подряд не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.
С начала эпидемии в Мангистау число заболевших составляет 3340. Выздоровевших по-прежнему - 2612.
По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау пятые сутки подряд не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.
С начала эпидемии в Мангистау число заболевших составляет 3340. Выздоровевших по-прежнему - 2612.
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