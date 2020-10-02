Простые Боги! Актауские врачи провели сложную операцию на сердце

- При обращении в больницу женщина была в крайне тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату вентиляции легких, она не могла самостоятельно дышать. Внутренние органы (печень и почки) начали сдавать. В процессе обследования выяснилось, что единственный шанс спасти женщине жизнь - это операция, – говорит Ернур Ордабаев, врач высшей категории, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии кардиологического центра областной больницы, главный внештатный кардиохирург управления здравоохранения Мангистауской области.Ернур Ордабаев отметил, что первым диагноз поставили терапевты и кардиологи совместно с врачами отделения функциональной диагностики, это Бибиш Амирова, Ляззат Кодарова, Александра Богданова, Молдир Шамбилова, анестезиологи-реаниматологи Маулен Жумадиллаев, Тарас Селековский, Бауыржан Мусаханов, кардиохирург Асылбек Анетов.- В это время я был в отпуске. Мне позвонила заместитель директора больницы Умит Ильясова, попросила посмотреть пациентку, которая была в крайне тяжелом состоянии. Она была подключена к аппарату ИВЛ, нарастали шлаки, развивался сепсис. После осмотра было принято решение о проведении экстренной операции на сердце, 27 сентября мы её успешно прооперировали. Сама операция длилась четыре часа. Как только ей станет лучше, переведем в отделение, далее она будет выписана, - сказал Ернур Аханович.По словам мужа пациентки Рашита Тулесинова, его супруга часто задыхалась, не могла спать. Проблемы с сердцем у женщины начались еще пять месяцев назад. Тогда женщина не решилась на операцию и поддерживала здоровье таблетками. К медикам обратилась только тогда, когда поняла, что без медицинского вмешательства не обойтись.- Изначально мы были уверены в том, что у неё проблемы с легкими. Думали, со временем пройдет. Однако ей было все хуже и хуже. Не решались сразу же обратиться в больницу, так как боялись, что могут поставить диагноз коронавирус или пневмония. Хотели выехать за рубеж, однако из-за пандемии границы были закрыты. Дома занимались самолечением, позже обращались в частные медицинские клиники, однако никаких положительных результатов мы не увидели. Потом обратились в больницу, здесь нам сообщили о проблеме с сердцем. Пришлось согласиться на операцию. Все прошло успешно. Я очень благодарен нашим врачам, они настоящие профессионалы своего дела. После операции супруга чувствует себя хорошо. Её с нетерпением ждут дома дети и родственники. Сейчас она идет на поправку, я нахожусь рядом. Для неё это была первая операция и, надеюсь, что последняя, - говорит Рашит Тулесинов.Сейчас пациентка находится в реанимационном отделении под постоянным присмотром врачей.- Как только ей станет лучше, она сможет вернуться домой. Правда, возможно ее ждет длительная реабилитация, - отметили в пресс-службе здравоохранения региона.