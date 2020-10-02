Пять учителей из Мангистау победили в республиканском конкурсе «Лучший педагог»

- Республиканский конкурс «Лучший педагог» проводится ежегодно с 2012 года в целях повышения авторитета и престижа педагогов в обществе, распространения передового педагогического опыта лучших учителей. На республиканский этап конкурса из Мангистауской области были направлены восемь педагогов дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических организаций образования, - рассказали в пресс-службе управления образования региона.Сегодня, 2 октября, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поздравил признанных педагогов конкурса «Лучший педагог» с праздником и наградил победителей.- Байназаров Куат Кенгесович, учитель географии средней школы №3 Мунайлинского района;- Изтурганова Майра Аманжановна, учитель музыки Шетпе гимназии Мангистауского района;- Сулейменова Карлыгаш Амангельдиновна, учитель физики лицея «Кызылтобе» Мунайлинского района;- Карабасова Жамила Джанабаевна, преподаватель специальных дисциплин специальности «Технология машиностроения» Мангистауского политехнического колледжа им. Х. Узбекгалиева г. Актау;- Муратова Батис Альпысбаевна, преподаватель специальных дисциплин по специальности «Организация питания» Мангистауского колледжа туризма Актау.Победители получили нагрудный знак «Лучший педагог-2020 года», удостоверение, а также вознаграждение на сумму 1000 МРП (2 778 000 тенге).