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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 266

Пять учителей из Мангистау победили в республиканском конкурсе «Лучший педагог»

В честь Дня учителя Министерство образования и науки РК провело торжественную церемонию награждения победителей республиканского конкурса «Лучший педагог» во всех регионах одновременно посредством видеоконференции. По итогам конкурса победителями стали пять педагогов Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
- Республиканский конкурс «Лучший педагог» проводится ежегодно с 2012 года в целях повышения авторитета и престижа педагогов в обществе, распространения передового педагогического опыта лучших учителей. На республиканский этап конкурса из Мангистауской области были направлены восемь педагогов дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических организаций образования, - рассказали в пресс-службе управления образования региона.

Пять учителей из Мангистау победили в республиканском конкурсе «Лучший педагог»


Сегодня, 2 октября, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поздравил признанных педагогов конкурса «Лучший педагог» с праздником и наградил победителей.

По итогам конкурса победителями стали пять педагогов Мангистауской области:

- Байназаров Куат Кенгесович, учитель географии средней школы №3 Мунайлинского района;
- Изтурганова Майра Аманжановна, учитель музыки Шетпе гимназии Мангистауского района;
- Сулейменова Карлыгаш Амангельдиновна, учитель физики лицея «Кызылтобе» Мунайлинского района;
- Карабасова Жамила Джанабаевна, преподаватель специальных дисциплин специальности «Технология машиностроения» Мангистауского политехнического колледжа им. Х. Узбекгалиева г. Актау;
- Муратова Батис Альпысбаевна, преподаватель специальных дисциплин по специальности «Организация питания» Мангистауского колледжа туризма Актау.

Пять учителей из Мангистау победили в республиканском конкурсе «Лучший педагог»


Пять учителей из Мангистау победили в республиканском конкурсе «Лучший педагог»


Пять учителей из Мангистау победили в республиканском конкурсе «Лучший педагог»


Пять учителей из Мангистау победили в республиканском конкурсе «Лучший педагог»


Пять учителей из Мангистау победили в республиканском конкурсе «Лучший педагог»


Победители получили нагрудный знак «Лучший педагог-2020 года», удостоверение, а также вознаграждение на сумму 1000 МРП (2 778 000 тенге).



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