«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Октября
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.37 KZT
  • €1 = 504.34 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 298

Ливийский путешественник дошел пешком до Актау

Ливиец Нури Фунас уже много лет путешествует пешком. В списке 140 стран, где он побывал. Пешее путешествие по Казахстану Нури Фунас начал еще в феврале этого года. Он уже побывал на севере и юге республики, и пешком добрался до Актау. Об этом рассказали в ЦОК Мангистау.

Кадр видео
Нури Фунас впервые отправился путешествовать пешком в 1998 году. За это время он познакомился с бессчётным количеством людей, и увидел множество культур и традиций. Весной этого года Нури Фунас планировал дойти до России, но коронавирусная пандемия внесла свои коррективы. Путешественник посетил Казахстан.

- Трудности, конечно, были: на пути мне попадались дикие животные. Но я уже привык и знаю, как вести себя в таких ситуациях. Я поставил перед собой особую цель – нести веру в мир и согласие. Мне нравятся люди, вне зависимости от их религиозной, расовой или этнической принадлежности. Хочу отметить, что люди на моем пути попадались очень отзывчивые. Иногда мой маршрут менялся, и благодаря попутчикам я увидел много прекрасных мест. Казахстанцы очень доброжелательные и гостеприимные, - рассказал Нури Фунас.

Впереди в планах у Нури Фунас посетить Россию и Украину.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • bekenova
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 14:54
молодец конечно, но можно же хотя бы на велике. пехом жизни не хватит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • bekenova
 babe (Посетители) Сегодня, 14:47
Как же его пропустили на границе ? Карантин или не?! Тут студентов на учебу не пускают , вынуждая приобретать билеты по миллиону на самолёт , так как через сухопутную границу не пускают.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика