Ливийский путешественник дошел пешком до Актау

Нури Фунас впервые отправился путешествовать пешком в 1998 году. За это время он познакомился с бессчётным количеством людей, и увидел множество культур и традиций. Весной этого года Нури Фунас планировал дойти до России, но коронавирусная пандемия внесла свои коррективы. Путешественник посетил Казахстан.- Трудности, конечно, были: на пути мне попадались дикие животные. Но я уже привык и знаю, как вести себя в таких ситуациях. Я поставил перед собой особую цель – нести веру в мир и согласие. Мне нравятся люди, вне зависимости от их религиозной, расовой или этнической принадлежности. Хочу отметить, что люди на моем пути попадались очень отзывчивые. Иногда мой маршрут менялся, и благодаря попутчикам я увидел много прекрасных мест. Казахстанцы очень доброжелательные и гостеприимные, - рассказал Нури Фунас.Впереди в планах у Нури Фунас посетить Россию и Украину.