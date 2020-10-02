Мангистауские курсанты присягнули на верность Родине

Церемония приведения к воинской присяге в военно-технических школах страны проходит по завершению всего учебного процесса, который длится 40 дней. В течение этого времени 24 курсанта освоили одну из военно-технических специальностей. Данное обучение предусмотрено в рамках программ военной подготовки в учебных центрах. Курсанты изучили особенности тактической, строевой и огневой подготовки, а также прошли курс по военно-патриотическому воспитанию.Одним из тех, кто с отличными показателями окончил школу и получил медаль «За достигнутые успехи», стал выпускник Алматинской республиканской школы «Жас улан» имени Бауыржана Момышулы, курсант Асет Конысбай. Со слов преподавателей, он был лучшим в каждой дисциплине, лидером коллектива и примером для остальных, поэтому руководство отметило его заслуги.- Я всегда ставил перед собой цель - стать офицером. В стенах военно-технической школы я пополнил свой багаж знаний, и теперь готов сделать следующий шаг к своей цели. Уверен, что навыки и умения, полученные здесь, обязательно пригодятся в будущем, - рассказывает курсант.- Для поступления в военно-техническую школу будущие курсанты в возрастных категориях от 24 до 27 лет подают заявления через ЦОНы по месту прописки и собирают перечень необходимых документов. Затем в отделах и управлениях по делам обороны проходят медицинскую комиссию и зачисляются курсантами. Обучение производится на платной основе, которая включает в себя обмундирование, питание и проживание на территории военно-технической школы, - пояснил инструктор департамента по делам обороны Атырауской области, сержант 3-го класса Мурат Сатыбаев.Рустем Игисинов отметил, что поступить в военно-техническую школу довольно непросто. Строгий отбор будущих курсантов проводится не более семи раз в год представителями местных органов военного управления. Ежегодно только в Атырауском филиале военно-технической школы проходят обучение более 200 человек из Атырауской и Мангистауской областей.- В учебном заведении ведется подготовка стрелков. В ближайшее время планируется обучение новых специальностей, - сообщил представитель пресс-службы Атырауского гарнизона, капитан Рустем Игисинов.