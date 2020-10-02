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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:19

Просмотров: 234

Мангистауские курсанты присягнули на верность Родине

Курсанты военно-технических школ из Атырауской и Мангистауской областей завершили обучение и в торжественной обстановке приняли воинскую присягу. Об этом сообщил представитель пресс-службы Атырауского гарнизона капитан Рустем Игисинов.

Фото пресс-службы ведомства
Церемония приведения к воинской присяге в военно-технических школах страны проходит по завершению всего учебного процесса, который длится 40 дней. В течение этого времени 24 курсанта освоили одну из военно-технических специальностей. Данное обучение предусмотрено в рамках программ военной подготовки в учебных центрах. Курсанты изучили особенности тактической, строевой и огневой подготовки, а также прошли курс по военно-патриотическому воспитанию.

Мангистауские курсанты присягнули на верность Родине


Мангистауские курсанты присягнули на верность Родине


Одним из тех, кто с отличными показателями окончил школу и получил медаль «За достигнутые успехи», стал выпускник Алматинской республиканской школы «Жас улан» имени Бауыржана Момышулы, курсант Асет Конысбай. Со слов преподавателей, он был лучшим в каждой дисциплине, лидером коллектива и примером для остальных, поэтому руководство отметило его заслуги.

Мангистауские курсанты присягнули на верность Родине


Мангистауские курсанты присягнули на верность Родине


- Я всегда ставил перед собой цель - стать офицером. В стенах военно-технической школы я пополнил свой багаж знаний, и теперь готов сделать следующий шаг к своей цели. Уверен, что навыки и умения, полученные здесь, обязательно пригодятся в будущем, - рассказывает курсант.



- Для поступления в военно-техническую школу будущие курсанты в возрастных категориях от 24 до 27 лет подают заявления через ЦОНы по месту прописки и собирают перечень необходимых документов. Затем в отделах и управлениях по делам обороны проходят медицинскую комиссию и зачисляются курсантами. Обучение производится на платной основе, которая включает в себя обмундирование, питание и проживание на территории военно-технической школы, - пояснил инструктор департамента по делам обороны Атырауской области, сержант 3-го класса Мурат Сатыбаев.

Мангистауские курсанты присягнули на верность Родине


Мангистауские курсанты присягнули на верность Родине


Рустем Игисинов отметил, что поступить в военно-техническую школу довольно непросто. Строгий отбор будущих курсантов проводится не более семи раз в год представителями местных органов военного управления. Ежегодно только в Атырауском филиале военно-технической школы проходят обучение более 200 человек из Атырауской и Мангистауской областей.

- В учебном заведении ведется подготовка стрелков. В ближайшее время планируется обучение новых специальностей, - сообщил представитель пресс-службы Атырауского гарнизона, капитан Рустем Игисинов.



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