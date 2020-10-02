«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Октября
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.12 KZT
  • €1 = 505.27 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:21

Просмотров: 355

События в Карабахе никак не повлияли на морское сообщение между Актау и Баку

В казахстанском министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, как осуществляется паромное сообщение между портами Курык и Баку. Об этом сообщается на сайте Sputnik Казахстан.

Фото sputniknews.kz
Паромное сообщение между Казахстаном и Азербайджаном не прекращалось, об этом Sputnik Казахстан сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Корреспонденты Sputnik направили в ведомство запрос о паромных пассажирских и грузовых перевозках по Каспийскому морю в порт Баку, поскольку в Азербайджане и Армении было введено военное положение.

- В настоящее время паромное сообщение между портами Курык и Баку осуществляется в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, - сообщило Мининдустрии на запрос Sputnik Казахстан.

Отметим, что казахстанский порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, в 17 километрах к западу от поселка Курык Каракиянского района Мангистауской области.

Бакинский международный морской торговый порт расположен в Баку, на пересечении транспортных коридоров Восток - Запад и Север - Юг. Это крупнейший порт на Каспийском море.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика