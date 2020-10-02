События в Карабахе никак не повлияли на морское сообщение между Актау и Баку

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Паромное сообщение между Казахстаном и Азербайджаном не прекращалось, об этом Sputnik Казахстан сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
Корреспонденты Sputnik направили в ведомство запрос о паромных пассажирских и грузовых перевозках по Каспийскому морю в порт Баку, поскольку в Азербайджане и Армении было введено военное положение.
- В настоящее время паромное сообщение между портами Курык и Баку осуществляется в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, - сообщило Мининдустрии на запрос Sputnik Казахстан.
Отметим, что казахстанский порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, в 17 километрах к западу от поселка Курык Каракиянского района Мангистауской области.
Бакинский международный морской торговый порт расположен в Баку, на пересечении транспортных коридоров Восток - Запад и Север - Юг. Это крупнейший порт на Каспийском море.
Корреспонденты Sputnik направили в ведомство запрос о паромных пассажирских и грузовых перевозках по Каспийскому морю в порт Баку, поскольку в Азербайджане и Армении было введено военное положение.
- В настоящее время паромное сообщение между портами Курык и Баку осуществляется в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, - сообщило Мининдустрии на запрос Sputnik Казахстан.
Отметим, что казахстанский порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря, в 17 километрах к западу от поселка Курык Каракиянского района Мангистауской области.
Бакинский международный морской торговый порт расположен в Баку, на пересечении транспортных коридоров Восток - Запад и Север - Юг. Это крупнейший порт на Каспийском море.
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