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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:47

Просмотров: 730

Власти Актау готовы заплатить 53 миллиона тенге за технико-экономическое обоснование строительства театра

Актауский городской отдел строительства объявил конкурс о разработке технико-экономического обоснования строительства театра. Об этом сообщает корреспондент агентства КазТАГ.

Иллюстративное фото
На сайте КазТАГ сообщается, что «Заказчик – государственное учреждение «Актауский городской отдел строительства». Наименование – работы по разработке/корректировке ТЭО; дополнительная характеристика – разработка ТЭО по объекту «Строительство музыкально-драматического театра в 19А микрорайоне города Актау». Плановая сумма – T53 642 385,71, сумма на первый год – T4 464 285,71, сумма на второй год – T49 178 100, - говорится в описании лота, размещенного 30 сентября на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 15 октября в 19:00.

- Разработать многофункциональный культурный центр со следующим набором основных конструкций: набор (театр): большой главный зрительный зал на 1,2 тысяч посадочных мест со сценой (14х9) для проведения театральных постановок и культурно-общественных мероприятий; малый зрительный зал на 320 мест со сценой (12х9). Репетиционные залы: для читки, хореографии, для репетиции оркестра; экспериментальный зал для дошкольников на 120 мест; тренажерный зал со сценой 5х6; гостиничные номера (10 – одноместных, 12 – двухместных, пять – четырехместных) – 27 номеров; парковка на 500 мест; столовая на 50 посадочных мест для сотрудников; театральный музей три комнаты 8х5 – буфет и банкетный зал на 200 человек; VIP-зал на 20 мест; конференц-залы на 200 и 50 человек, - сказано в технической спецификации к конкурсу.



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Комментарии ( 5 )

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HiWatch (Посетители) Сегодня, 22:29
Нашему городу не хватает больших залов, максимум 800 мест в наличии, поэтому к нам и не едут звезды, невозможно отбить деньги вложенные в организацию гастролей.
 
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Alex Fox (Посетители) Сегодня, 21:58
Ну сейчас ринутся всякого рода шарлатаны на освоение лямов , в итоге как всегда получится через Ж ...
 
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 21:33
И самый главный вопрос зачем? Лучше бы создали рабочие места для граждан.
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 21:31
ТЭО - любимая "тема" людей, боящихся ответственности и (или) слабо разбирающихся в предмете...
Ну и сумму можно значительно большую "освоить", еще же и проект надо будет разрабатывать.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 21:01
Франкинштейн какой-то! )))))))))
Ресторан, гостиница, тренажерка... это точно драмматический театр???
 
 

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