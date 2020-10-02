Власти Актау готовы заплатить 53 миллиона тенге за технико-экономическое обоснование строительства театра

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На сайте КазТАГ сообщается, что «Заказчик – государственное учреждение «Актауский городской отдел строительства». Наименование – работы по разработке/корректировке ТЭО; дополнительная характеристика – разработка ТЭО по объекту «Строительство музыкально-драматического театра в 19А микрорайоне города Актау». Плановая сумма – T53 642 385,71, сумма на первый год – T4 464 285,71, сумма на второй год – T49 178 100, - говорится в описании лота, размещенного 30 сентября на портале государственных закупок.
Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 15 октября в 19:00.
- Разработать многофункциональный культурный центр со следующим набором основных конструкций: набор (театр): большой главный зрительный зал на 1,2 тысяч посадочных мест со сценой (14х9) для проведения театральных постановок и культурно-общественных мероприятий; малый зрительный зал на 320 мест со сценой (12х9). Репетиционные залы: для читки, хореографии, для репетиции оркестра; экспериментальный зал для дошкольников на 120 мест; тренажерный зал со сценой 5х6; гостиничные номера (10 – одноместных, 12 – двухместных, пять – четырехместных) – 27 номеров; парковка на 500 мест; столовая на 50 посадочных мест для сотрудников; театральный музей три комнаты 8х5 – буфет и банкетный зал на 200 человек; VIP-зал на 20 мест; конференц-залы на 200 и 50 человек, - сказано в технической спецификации к конкурсу.
Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 15 октября в 19:00.
- Разработать многофункциональный культурный центр со следующим набором основных конструкций: набор (театр): большой главный зрительный зал на 1,2 тысяч посадочных мест со сценой (14х9) для проведения театральных постановок и культурно-общественных мероприятий; малый зрительный зал на 320 мест со сценой (12х9). Репетиционные залы: для читки, хореографии, для репетиции оркестра; экспериментальный зал для дошкольников на 120 мест; тренажерный зал со сценой 5х6; гостиничные номера (10 – одноместных, 12 – двухместных, пять – четырехместных) – 27 номеров; парковка на 500 мест; столовая на 50 посадочных мест для сотрудников; театральный музей три комнаты 8х5 – буфет и банкетный зал на 200 человек; VIP-зал на 20 мест; конференц-залы на 200 и 50 человек, - сказано в технической спецификации к конкурсу.