Продавца водки оштрафовали в Мангистау

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Факт продажи алкоголя в неположенное время подтвердился в одном из продовольственных магазинов в селе Курык.



Установлено, что мужчина продавал водку «Кулан» с 40-процентным содержанием спирта.



Продавца признали виновным по части 3 статьи 200 КоАП РК. Теперь же ему предстоит выплатить штраф в размере 27 780 тенге.

Также ему приостановили действие лицензии на реализацию алкогольной продукции сроком на один месяц.