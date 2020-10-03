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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 1103

Металлические шары осыпались с флагштока в Актау

Свидетелем падения металлических деталей стала местная жительница Инга Фролова.

Фото Рашида Исмагилова
Во время прогулки в 12 микрорайоне вечером 1 октября Инга заметила, как с флагштока с 50-метровой высоты стали сыпаться запасные части в форме шаров.

Как сказала девушка, их было несколько десятков.

Вес шара составляет около 235 граммов.

- А подумайте, если с такой высоты этот шар грохнулся бы на человека. Убило бы однозначно. Благо, что на тот момент там никого не было, - говорит Инга.


Lada.kz направила официальный запрос в пресс-службу городского акимата.

Металлические шары осыпались с флагштока в Актау



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Комментарии ( 4 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:43
Цитата: Имярек
фонтанирующий фонтан...

У него даже было название "Слёзы пенсионеров" (В то время пенсионеры не могли пенсии свои получить,а строительство этого уродского фонтана финансировалось)
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:41
Когда то это был не фонтанирующий фонтан...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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slavik (Посетители) Сегодня, 17:36
Галина63,
Это его шарики, ролики выкатились раньше.
 
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  • Multiverse
  • babe
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:39
А, вообще, есть ответственный, кто отвечает за тех. обслуживание флагштока?
 
 

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