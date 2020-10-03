Металлические шары осыпались с флагштока в Актау

- А подумайте, если с такой высоты этот шар грохнулся бы на человека. Убило бы однозначно. Благо, что на тот момент там никого не было, - говорит Инга.

Во время прогулки в 12 микрорайоне вечером 1 октября Инга заметила, как с флагштока с 50-метровой высоты стали сыпаться запасные части в форме шаров.Как сказала девушка, их было несколько десятков.Вес шара составляет около 235 граммов.Lada.kz направила официальный запрос в пресс-службу городского акимата.