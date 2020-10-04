В Мангистау выявлен один случай заражения COVID-19

Фото из доступных источников
В стране за сутки зарегистрирован 71 факт заболевания коронавирусной инфекцией.
В Мангистауской области COVID-19 не был зафиксирован шесть суток. Сегодня, 4 октября, коронавирус подтвердился у одного человека.
За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 31 человек.
На сегодня в регионе зарегистрировано 3341 случаев заболевания COVID-19.
Выздоровели 2673 человека.
В Мангистауской области COVID-19 не был зафиксирован шесть суток. Сегодня, 4 октября, коронавирус подтвердился у одного человека.
За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 31 человек.
На сегодня в регионе зарегистрировано 3341 случаев заболевания COVID-19.
Выздоровели 2673 человека.
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