В Мангистау выявлен один случай заражения COVID-19

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В стране за сутки зарегистрирован 71 факт заболевания коронавирусной инфекцией.



В Мангистауской области COVID-19 не был зафиксирован шесть суток. Сегодня, 4 октября, коронавирус подтвердился у одного человека.



За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 31 человек.



На сегодня в регионе зарегистрировано 3341 случаев заболевания COVID-19.



Выздоровели 2673 человека.