Власти намерены провести полную проверку флагштока в Актау

- Предпосылок к данному инциденту не было, так как ежемесячно со дня эксплуатации специалистами ЖКХ проводятся плановые проверки, проверяется сам флагшток, осматриваются подъёмные механизмы. При необходимости ремонтируется сам флаг или же полностью заменяется, - отметили в акимате.

Центральный флагшток находится на балансе городского акимата. Объект был сдан в эксплуатацию в 2009 году.По факту падения металлических деталей в акимате сообщили, что это был оторван один из фрагментов троса, который поддерживал флаг. Всего их три.В ближайшее время специалистами ЖКХ будет произведена полная проверка флагштока. В случае выявления дефектов будут приняты меры по их устранению.Напомним, падение запасных частей в форме шаров заметила местная жительница Инга Фролова во время прогулки в 12 микрорайоне.Вес шара составляет около 235 граммов.