«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 04 Октября
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.12 KZT
  • €1 = 505.27 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 586

Власти намерены провести полную проверку флагштока в Актау

Чиновники прокомментировали инцидент с осыпавшими металлическими деталями округлой формы с флагштока в 12 микрорайоне.

Фото Рашида Исмагилова
Центральный флагшток находится на балансе городского акимата. Объект был сдан в эксплуатацию в 2009 году.

По факту падения металлических деталей в акимате сообщили, что это был оторван один из фрагментов троса, который поддерживал флаг. Всего их три.

- Предпосылок к данному инциденту не было, так как ежемесячно со дня эксплуатации специалистами ЖКХ проводятся плановые проверки, проверяется сам флагшток, осматриваются подъёмные механизмы. При необходимости ремонтируется сам флаг или же полностью заменяется, - отметили в акимате.


В ближайшее время специалистами ЖКХ будет произведена полная проверка флагштока. В случае выявления дефектов будут приняты меры по их устранению.

Напомним, падение запасных частей в форме шаров заметила местная жительница Инга Фролова во время прогулки в 12 микрорайоне.

Вес шара составляет около 235 граммов.

Власти намерены провести полную проверку флагштока в Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 13:13
Хреновая примета однако.
У нас не только листопады в июле.
Все, или почти все набекрень.
А власти таки намерены (наверное потом) провести полную проверку флагштока.
Надо же!
Раритет однако, целых десять лет стоит и до сих пор не упал.
Он же не весь упал.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика