Жителей Мангистау пригласили бесплатно проверить сердце

Здание Мангистауской областной больницы. Фото автора

В Актау прибыли специалисты Национального научного медицинского центра Нур-Султана. Вместе с местными врачами они организуют приём населения Мангистауской области.



Осмотр и консультацию проведут кардиохирург, кардиолог, аритмолог, специалист функциональной диагностики. В процессе приёма будет осуществлён отбор пациентов на оперативное лечение, стентирование, электрофизиологическое исследование сердца при нарушениях ритма. Будут осмотрены также пациенты с хронической сердечной недостаточностью для имплантации кардиовертера-дефибриллятора.



Для прохождения приёма необходимо иметь амбулаторную карту, выписки, данные ЭКГ по Холтеру, результаты всех имеющихся обследований.



Приём будет проводиться с 09:00 до 13:00 часов, с 14:00 до 16:00 часов в Актау 5 и 6 октября в клинико-диагностической поликлинике Мангистауской областной больницы, 7 октября - в Жанаозене.

