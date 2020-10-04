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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 689

Жителей Мангистау пригласили бесплатно проверить сердце

Жители Мангистауской области смогут пройти бесплатный осмотр и получить консультацию у врачей-кардиологов столицы и региона. Приём будет вестись в течение трёх дней. Об этом сообщили в Мангистауской областной больнице.

Здание Мангистауской областной больницы. Фото автора
В Актау прибыли специалисты Национального научного медицинского центра Нур-Султана. Вместе с местными врачами они организуют приём населения Мангистауской области.

Осмотр и консультацию проведут кардиохирург, кардиолог, аритмолог, специалист функциональной диагностики. В процессе приёма будет осуществлён отбор пациентов на оперативное лечение, стентирование, электрофизиологическое исследование сердца при нарушениях ритма. Будут осмотрены также пациенты с хронической сердечной недостаточностью для имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

Для прохождения приёма необходимо иметь амбулаторную карту, выписки, данные ЭКГ по Холтеру, результаты всех имеющихся обследований.

Приём будет проводиться с 09:00 до 13:00 часов, с 14:00 до 16:00 часов в Актау 5 и 6 октября в клинико-диагностической поликлинике Мангистауской областной больницы, 7 октября - в Жанаозене.



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Комментарии ( 3 )

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  • babe
  • vaterloo
  • Tender Plum
 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:21
Ну да "На охоту идти и собак кормить" как говорится во время сообщили все сардечники кинулись заламывая руки проходить, Для прохождения приёма необходимо иметь амбулаторную карту, выписки, данные ЭКГ по Холтеру, результаты всех имеющихся обследований. Самое главное как успеть все до завтра когда сегодня воскресенье, спасибо известили вовремя.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 17:58
Samat28,
Да там будет столько людей, что не попадёте.
 
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Samat28 (Посетители) Сегодня, 17:39
АААА еще БЕСПЛАТНО
 
 

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