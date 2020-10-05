Снова по нулям. За сутки в Мангистау не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19

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По официальным данным, по состоянию на 5 октября в Казахстане выявлено 108 236 заболевших. На Мангистаускую область приходится 3341 человек. Выздоровевших в нашем регионе - 2704.



По количеству новых случаев заражения лидирует снова Восточно-Казахстанская область. Там за сутки коронавирусной инфекцией заболели 14 человек.