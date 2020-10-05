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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:58

Просмотров: 93

В Актау прилетели фламинго

Птицы остановились на озере Караколь в пригороде Актау. Видео перелета появилось в аккаунте акимата Актау в Instagram.

фото из открытых источников
По словам специалистов, в Актау фламинго прилетели из озер Тенгиз и Коргалжын, которые расположены на территории Коргалжынского государственного природного заповедника Акмолинской области. В связи с похолоданием птицы улетают на юг, в Хазарский заповедник или дальше в Иран.

Территория Караколь - это место, где обитают птицы занесенные в Красную книгу. Поэтому эта земля находится под пристальным контролем природоохранных инспекторов. Стоит отметить, что крупные птицы с розовым окрасом в основном гнездятся в тропических странах.

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Ақтауға қоқиқаздың алғашқы тобы ұшып келді. Қазір құстар шаһар маңындағы Қаракөл аумағына аялдаған. Мамандардың айтуынша, Ақтауға қоқиқаздар Ақмола облысындағы Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының аумағындағы Теңіз және Қорғалжын көлдерінен ұшып келген. Ауа райы суытқан соң оңтүстікке, яғни Хазар қорығына немесе одан да әрі Иран жаққа өтіп кетеді. Қаракөл аумағы – «Қызыл кітапқа» енген қанаттылар тұрақтайтын мекен. Сондықтан да бұл жер табиғат қорғау инспекторларының жіті бақылауында. Айта кетейік, қызғылт түстес, ірі денелі құстар, негізінен тропикалық елдерде ұя салады. ____ В Актау прилетела первая стая фламинго. Птицы остановились на озере Караколь в пригороде Актау. По словам специалистов, в Актау фламинго прилетели из озер Тенгиз и Коргалжын, которые расположены на территории Коргалжынского государственного природного заповедника Акмолинской области. В связи с похолоданмем птицы улетают на юг, в Хазарский заповедник или дальше в Иран. Территория Каракол - это место, где обитают птицы занесенные в "Красную книгу". Поэтому эта земля находится под пристальным контролем природоохранных инспекторов. Стоит отметить, что крупные птицы с розовым окрасом, в основном гнездятся в тропических странах.

Публикация от АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@aktau_akimat)




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