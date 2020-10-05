В Актау прилетели фламинго

По словам специалистов, в Актау фламинго прилетели из озер Тенгиз и Коргалжын, которые расположены на территории Коргалжынского государственного природного заповедника Акмолинской области. В связи с похолоданием птицы улетают на юг, в Хазарский заповедник или дальше в Иран.Территория Караколь - это место, где обитают птицы занесенные в Красную книгу. Поэтому эта земля находится под пристальным контролем природоохранных инспекторов. Стоит отметить, что крупные птицы с розовым окрасом в основном гнездятся в тропических странах.