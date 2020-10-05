Два человека заразились коронавирусом в Мангистауской области

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У обоих пациентов, как сообщили в акимате Актау, бессимптомное течение болезни. Первый пациент - это 50-летний житель Жанаозена, а второй - 60-летний житель Бейнеуского района.



- У людей, контактировавших с заболевшими, были взяты ПЦР-анализы. Уважаемые мангистаусцы! В связи с этим предупреждаем, что коронавирусная инфекция опасна. Просим соблюдать все санитарные правила!, - отметили в акимате Актау.