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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 1161

На приём к стоматологу: Как воспользоваться услугами обязательного медицинского страхования в Мангистау

Мангистауским филиалом Фонда социального медицинского страхования с начала года оплачено около 3,03 млрд тенге за оказание 195 тысяч стоматологических услуг населению. Как воспользоваться экстренной стоматологической помощью по системе ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование), рассказала Жаннета Керимбаева, заместитель директора Мангистауского филиала.

В кабинете детского стоматолога. Фото автора
С начала года мангистаусцы получили услуги стоматологов на сумму более 3 млрд тенге. В филиале рассказали, какая категория граждан может претендовать на экстренную помощь.

- Экстренную стоматологическую помощь в системе ОСМС могут получить дети до 18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2, 3 групп, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», получатели адресной социальной помощи, пенсионеры по возрасту, больные социально-значимыми заболеваниями, неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом; неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с детства, - прокомментировала Жаннета Керимбаева.

Кроме этого, как отметила заместитель директора филиала, дети до 18 лет могут воспользоваться услугами ортодонта при врожденной патологии челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий.

- В текущем году по пакету ОСМС филиалом предусмотрена поддержка детей из социально незащищенных семей – получателей адресной социальной помощи. Детям в возрасте от шести до 12 лет оказывается ортодонтическая помощь при различных видах зубочелюстных аномалий (дефекты прикуса, микрогнатия челюсти). За стоматологической помощью пациент может обратиться как в поликлинику, так и в стоматологическую клинику. При этом важно, чтобы клиника, оказывающая стоматологические услуги, являлась потенциальным поставщиком Фонда и находилась в реестре потенциальных поставщиков. По состоянию на 1 октября 2020 года стоматологические услуги в Мангистауской области оказывают 16 поставщиков и четыре соисполнителя. Среди них 11 государственных и девять частных клиник, - заметила Жаннета Керимбаева.

Замдиректора филиала подчеркнула, что оказание экстренной и плановой стоматологической помощи осуществляется на основе свободного выбора пациентом (в случае ребенка - родителя или законного представителя) и не требует наличия направления участкового врача по месту прикрепления пациента.

- Факт оказания услуги и объем стоматологической помощи регистрируются в информационной системе, что является основанием для заключения договора соисполнения между поликлиниками и стоматологическими клиниками. Оплата оказанных услуг проводится через организацию первичной медико-санитарной помощи (поликлинику) по месту прикрепления пациента. Оказанные услуги вносятся в информационную систему по факту их оказания, - отметила Жаннета Керимбаева.

При отказе в оказании медицинской помощи необходимо обратиться в Фонд социального медицинского страхования посредством мобильного приложения Qoldau 24/7, которое можно установить в Play Market и App Store.



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Комментарии ( 3 )

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  • zhanino
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:06
Лично я когда ходил в стоматологию 1 мкр. Всё оплачивал из своего кармана. Надо закрыть эту кормушку для чиновников ФСМС. Этот фонд тратит миллиарды на своё содержание и является такой же бесполезной прокладкой как "Альянсэнерго..." Почему государство с меня всю жизнь брало налоги в том числе и на медицину. А сейчас оставшись без работы, которую я не могу найти с начала года, хотя регулярно посылаю везде резюме. Я должен платить ещё деньги в этот ФСМС чтобы при необходимости получить медпомощь. Пусть государство тогда вернёт мне все налоги, которые с меня брали.
 
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 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 12:24
Недавно была ярмарка, раздавали вещи малоимущим. Так малоимущие набежали с новыми айфонами и на новых машинах. Почему такое несправедливое разделение. У нас целая куча людей получает соц.пособия как малоимущие. И ходят с новыми телефонами в новых вещах, а семья с достатком 95 000 на троих уже не малоимущая. Я лично знаю такую семью, ребенку тоже необходимо исправить прикус, стоит это 50-70 000 тенге. Сделали бы всем детям до 12 лет бесплатно.

Тоже самое с кружками, куча детей из "малоимущих" семей занимается бесплатно в кружках, а родители с минимальным достатком , на еду только хватает, отдать своих детей не могут. Но и в категорию бедных не входят.

Сама по возможности помогаю таким семьям, и знаю что реально бедные люди, сидят тихо. Им стыдно. А основная масса типа "бедных", заправить прадо есть на что , а есть нечего сейчас побежит пользоваться всеми благами ОСМС.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 12:12
Это как? Если в области 650 000 человек, 3 млрд тенге разделить на всех жителей получается по 4600 тенге. Честно говоря, я ни одного человека не знаю кто бы воспользовался бесплатным стоматологом. И куда же эти деньги ушли?
 
 

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