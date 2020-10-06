На приём к стоматологу: Как воспользоваться услугами обязательного медицинского страхования в Мангистау

В кабинете детского стоматолога. Фото автора

С начала года мангистаусцы получили услуги стоматологов на сумму более 3 млрд тенге. В филиале рассказали, какая категория граждан может претендовать на экстренную помощь.



- Экстренную стоматологическую помощь в системе ОСМС могут получить дети до 18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2, 3 групп, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», получатели адресной социальной помощи, пенсионеры по возрасту, больные социально-значимыми заболеваниями, неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом; неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с детства, - прокомментировала Жаннета Керимбаева.



Кроме этого, как отметила заместитель директора филиала, дети до 18 лет могут воспользоваться услугами ортодонта при врожденной патологии челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий.



- В текущем году по пакету ОСМС филиалом предусмотрена поддержка детей из социально незащищенных семей – получателей адресной социальной помощи. Детям в возрасте от шести до 12 лет оказывается ортодонтическая помощь при различных видах зубочелюстных аномалий (дефекты прикуса, микрогнатия челюсти). За стоматологической помощью пациент может обратиться как в поликлинику, так и в стоматологическую клинику. При этом важно, чтобы клиника, оказывающая стоматологические услуги, являлась потенциальным поставщиком Фонда и находилась в реестре потенциальных поставщиков. По состоянию на 1 октября 2020 года стоматологические услуги в Мангистауской области оказывают 16 поставщиков и четыре соисполнителя. Среди них 11 государственных и девять частных клиник, - заметила Жаннета Керимбаева.



Замдиректора филиала подчеркнула, что оказание экстренной и плановой стоматологической помощи осуществляется на основе свободного выбора пациентом (в случае ребенка - родителя или законного представителя) и не требует наличия направления участкового врача по месту прикрепления пациента.



- Факт оказания услуги и объем стоматологической помощи регистрируются в информационной системе, что является основанием для заключения договора соисполнения между поликлиниками и стоматологическими клиниками. Оплата оказанных услуг проводится через организацию первичной медико-санитарной помощи (поликлинику) по месту прикрепления пациента. Оказанные услуги вносятся в информационную систему по факту их оказания, - отметила Жаннета Керимбаева.



При отказе в оказании медицинской помощи необходимо обратиться в Фонд социального медицинского страхования посредством мобильного приложения Qoldau 24/7, которое можно установить в Play Market и App Store.