«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Октября
+18...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.8 KZT
  • €1 = 506.36 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:46

Просмотров: 2268

В Мангистау в департаменте государственных доходов наказаны 88 сотрудников

С начало года 88 сотрудников департамента государственных доходов по Мангистауской области привлечены к ответственности, три человека освобождены от занимаемых должностей, возбуждено одно уголовное дело по факту экономической контрабанды. Об этом сообщили в отделе расследовании управления человеческих ресурсов департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
По данным ведомства, для укрепления служебной дисциплины, борьбы с коррупцией в рядах фискального органа действует подразделение по служебным расследованиям. Данное подразделение рассматривает заявления граждан о вымогательстве, даче взяток, злоупотреблении и превышении служебных полномочий работниками департамента государственных доходов.

- Подведены итоги работы за три квартала 2020 года. Проведено более десятка служебных расследований и проверок по жалобам граждан о нарушении их прав, в результате которых в трёх случаях действия сотрудников признаны неправомерными. Различные наказания понесли 88 сотрудников, более трех человек освобождены от занимаемых должностей, возбуждено одно уголовное дело по факту экономической контрабанды, также проводится досудебное расследование областным департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), - рассказали в ведомстве.

В отделе расследовании управления человеческих ресурсов отметили, что информация о правонарушениях государственных служащих в основном поступает от самих граждан и выявленные в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
MKC (Посетители) Сегодня, 15:01
Одна сплошная бюрократия.....
Даже корреспонденцию не принимают без доверенности,дебилизм.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
TU-154 (Посетители) Сегодня, 14:57
Хорошее место ДГД по Мангистауской области, если там такая высокая степень нарушения законодательства
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика