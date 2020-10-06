В Мангистау в департаменте государственных доходов наказаны 88 сотрудников

Иллюстрация к материалу

По данным ведомства, для укрепления служебной дисциплины, борьбы с коррупцией в рядах фискального органа действует подразделение по служебным расследованиям. Данное подразделение рассматривает заявления граждан о вымогательстве, даче взяток, злоупотреблении и превышении служебных полномочий работниками департамента государственных доходов.



- Подведены итоги работы за три квартала 2020 года. Проведено более десятка служебных расследований и проверок по жалобам граждан о нарушении их прав, в результате которых в трёх случаях действия сотрудников признаны неправомерными. Различные наказания понесли 88 сотрудников, более трех человек освобождены от занимаемых должностей, возбуждено одно уголовное дело по факту экономической контрабанды, также проводится досудебное расследование областным департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), - рассказали в ведомстве.



В отделе расследовании управления человеческих ресурсов отметили, что информация о правонарушениях государственных служащих в основном поступает от самих граждан и выявленные в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков.