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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:05

Просмотров: 1307

Ограждения «Электрический пастух» установили на трассах в Мангистауской области

Ограждения находятся под напряжением в 12 вольт, об этом передает Today.kz.

Фото Today.kz.
На автомобильных дорогах республиканского значения для безопасности движения и предотвращения выхода домашнего скота на проезжую часть установлены ультразвуковые приборы для отпугивания животных и электрические ограждения «Электрический пастух».

Ограждения «Электрический пастух» установили на трассах в Мангистауской области


- Работы взяли свое начало в Мангистауской области, где филиал ТОО «Казахавтодор» установил 3000 погонных метров ограждений вдоль участка км 723-726 автодороги Доссор - Кулсары - Бейнеу - Сай Утес - Шетпе - Жетыбай - порт Актау. Ограждения находятся под напряжением в 12 вольт, - рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК корреспонденту Today.kz.

Для Казахстана выход безнадзорного домашнего скота на автомобильные дороги - весомая проблема. Только за первую половину 2020 года по причине наезда на животных было зафиксировано 16 ДТП, в которых пострадали 33 и погибли два человека.

- Одним из факторов, влияющих на статистику ДТП, является воровство сеточных ограждений вдоль республиканских дорог. Ситуация усугубляется в ночное время, когда видимость на автодорогах понижается, а на животных не надевают светоотражающих лент. Во время проведения обходов дорожникам приходится лично отгонять скот от дороги на безопасное расстояние. Ограждения «Электрический пастух» решат эту проблему и будут установлены в других регионах страны, - передает Today.kz.



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Комментарии ( 5 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 15:28
sergei 66, rofl ну смотря какая капля и в чей башмак. Хотя Вы правы.

Обязать каждого собственника обеспечить свой скот светоотражающими лентами, знаками, в конце концов, просто следить за своими домашними животными под угрозой штрафа в 3 раза больше стоимости скота, это конечно, скучно.
Гораздо интересней установить какое-то немыслимое ограждение, которое почит в бозе где-то недели через полторы, ну и как всегда: цена интереса. Что-то о ней в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК скромно умолчали!
Застенчивые вы наши.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:12
Одним из факторов, влияющих на статистику ДТП, является воровство сеточных ограждений вдоль республиканских дорог.

каких каких ограждений?
 
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  • Ну Ну
  • Placida
 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 15:09
3000 погонных метров??? Это же капля в море.
 
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Pear (Посетители) Сегодня, 14:33
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  • Placida
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:15
Наконец то, хоть что то начинают, делать... Надеюсь работать будут эти пастухи, а не как камеры на перекрестках в моменты ДТП...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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