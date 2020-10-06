Ограждения «Электрический пастух» установили на трассах в Мангистауской области

Фото Today.kz.
На автомобильных дорогах республиканского значения для безопасности движения и предотвращения выхода домашнего скота на проезжую часть установлены ультразвуковые приборы для отпугивания животных и электрические ограждения «Электрический пастух».
- Работы взяли свое начало в Мангистауской области, где филиал ТОО «Казахавтодор» установил 3000 погонных метров ограждений вдоль участка км 723-726 автодороги Доссор - Кулсары - Бейнеу - Сай Утес - Шетпе - Жетыбай - порт Актау. Ограждения находятся под напряжением в 12 вольт, - рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК корреспонденту Today.kz.
Для Казахстана выход безнадзорного домашнего скота на автомобильные дороги - весомая проблема. Только за первую половину 2020 года по причине наезда на животных было зафиксировано 16 ДТП, в которых пострадали 33 и погибли два человека.
- Одним из факторов, влияющих на статистику ДТП, является воровство сеточных ограждений вдоль республиканских дорог. Ситуация усугубляется в ночное время, когда видимость на автодорогах понижается, а на животных не надевают светоотражающих лент. Во время проведения обходов дорожникам приходится лично отгонять скот от дороги на безопасное расстояние. Ограждения «Электрический пастух» решат эту проблему и будут установлены в других регионах страны, - передает Today.kz.
- Работы взяли свое начало в Мангистауской области, где филиал ТОО «Казахавтодор» установил 3000 погонных метров ограждений вдоль участка км 723-726 автодороги Доссор - Кулсары - Бейнеу - Сай Утес - Шетпе - Жетыбай - порт Актау. Ограждения находятся под напряжением в 12 вольт, - рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК корреспонденту Today.kz.
Для Казахстана выход безнадзорного домашнего скота на автомобильные дороги - весомая проблема. Только за первую половину 2020 года по причине наезда на животных было зафиксировано 16 ДТП, в которых пострадали 33 и погибли два человека.
- Одним из факторов, влияющих на статистику ДТП, является воровство сеточных ограждений вдоль республиканских дорог. Ситуация усугубляется в ночное время, когда видимость на автодорогах понижается, а на животных не надевают светоотражающих лент. Во время проведения обходов дорожникам приходится лично отгонять скот от дороги на безопасное расстояние. Ограждения «Электрический пастух» решат эту проблему и будут установлены в других регионах страны, - передает Today.kz.