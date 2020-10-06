В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»

Фото предоставлено в компании K7 Group
Накануне в рубрике «Народные новости» пользователь Lada.kz опубликовал новость под названием «Обваливается штукатурка ЖК Астана».
- В августе этого года после сильного ливня затопило подъезды ЖК «Астана» по адресу 13-54. Нам обещали, что после проведенного ремонта восстановят первоначальный вид, однако на самом деле получилось не так, - пожаловался пользователь сайта.
В строительной компании K7 Group, заявили, что данная информация не является действительной.
- Все подъезды находятся в чистовой отделке. Убедиться лично в этом могут все желающие, посетив ЖК «Астана» по адресу: 13 микрорайон, 54 дом. Мы благодарны всем неравнодушным, кто публикует подобную недостоверную информацию - для нас это очередной повод с гордостью продемонстрировать результаты нашей работы, - заявили в компании.
- В августе этого года после сильного ливня затопило подъезды ЖК «Астана» по адресу 13-54. Нам обещали, что после проведенного ремонта восстановят первоначальный вид, однако на самом деле получилось не так, - пожаловался пользователь сайта.
В строительной компании K7 Group, заявили, что данная информация не является действительной.
Фотографии сделаны сегодня 6 октября.
- Все подъезды находятся в чистовой отделке. Убедиться лично в этом могут все желающие, посетив ЖК «Астана» по адресу: 13 микрорайон, 54 дом. Мы благодарны всем неравнодушным, кто публикует подобную недостоверную информацию - для нас это очередной повод с гордостью продемонстрировать результаты нашей работы, - заявили в компании.