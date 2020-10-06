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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:06

Просмотров: 1187

В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»

Информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана» в 13 микрорайоне разместил пользователь Lada.kz в рубрике «Народные новости». Руководство компании K7 Group, которая является застройщиком данного жилого комплекса, опровергло данную информацию. По их словам, все подъезды находятся в чистовой отделке.

Фото предоставлено в компании K7 Group
Накануне в рубрике «Народные новости» пользователь Lada.kz опубликовал новость под названием «Обваливается штукатурка ЖК Астана».

В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»


- В августе этого года после сильного ливня затопило подъезды ЖК «Астана» по адресу 13-54. Нам обещали, что после проведенного ремонта восстановят первоначальный вид, однако на самом деле получилось не так, - пожаловался пользователь сайта.

В строительной компании K7 Group, заявили, что данная информация не является действительной.

В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»


В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»


В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»


В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»


В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»


В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»


В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»


В строительной компании K7 Group опровергли информацию про обвалившуюся штукатурку в ЖК «Астана»


Фотографии сделаны сегодня 6 октября.


- Все подъезды находятся в чистовой отделке. Убедиться лично в этом могут все желающие, посетив ЖК «Астана» по адресу: 13 микрорайон, 54 дом. Мы благодарны всем неравнодушным, кто публикует подобную недостоверную информацию - для нас это очередной повод с гордостью продемонстрировать результаты нашей работы, - заявили в компании.




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Комментарии ( 1 )

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  • malovdmitriy
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:30
Если честно, подтопления были и в других домах, сделали, устранили, молодцы, хотя могли бы и не допускать если бы...
Но отрицать то что было не есть хорошо. А то прикольно получается, ничего как бы не было, жители собрались во дворе просто так? А ремонтные работы, которые начались сразу после дождя и роликов в вотцапе это чистой воды совпадение типа..? Краны которые появились сразу после этого, стояли на дороге и перекрывали движение, без ограничительных лент предупреждающих об опасности - это тоже случайность..? И забор при строительстве тоже не падал..? Хотя вот то что он никого не покалечил и не нанес ущерб - это реально случайность!
Пиарится с гордостью не сложно, также как с этой же гордостью смотреть на пенопласт снаружи дома сделанный под гипс, но все же горючий материал кстати.., но это дело десятое... Если честно, чем тратить деньги на пиар, лучше бы потратили бы на социальные нужды, к примеру залатали бы дыры в асфальте после грузовиков и цементовозов, сделали бы зеленые насаждения, лавочки вокруг ЖК, то что люди видят, в общем все лучше чем просто пиар сшитый белыми нитками... Мир всем!
 
 

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