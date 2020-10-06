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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 879

Мангистауская область попала в список лидеров по приросту населения

Численность населения Казахстана к 1 сентября достигла 18 785 тысяч человек, увеличившись с начала года на 153,2 тысяч человек, или 0,82 процента. Мангистауская область в тройке лидеров по приросту населения. Об этом сообщается на сайте Vlast.kz.

Фото из архива
По данным сайта Vlast.kz, лидерами по приросту населения остаются: столица – 2,63 процента, Алматы (+1,99 процента), Мангистауская область (1,89 процента), Шымкент (1,87 процента) и Атырауская область (1,12 процента).

Население Алматы достигло 1 955 тысяч человек, столицы – 1 166 тысяч, Шымкента – 1 057 тысяч.

За первые восемь месяцев 2020 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В остальных шести регионах население сокращалось.

Больше всего население сократилось в Северо-Казахстанской области – на 0,51 процента. В Костанайской области численность населения уменьшилась на 0,24 процента, в Восточно-Казахстанской области – на 0,22 процента, в Акмолинской области – на 0,18 процента, в Павлодарской области – на 0,11 процента, в Карагандинской области – на 0,05 процента.

При этом в Северо-Казахстанской области отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 1,17 процента - до 11 066 тысяч человек, сельское население выросло на 0,33 процента - до 7 718 тысяч человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 58,9 процента, доля сельского населения - 41,1 процента.



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Комментарии ( 4 )

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  • Коммунист.
 Космос (Посетители) Сегодня, 20:10
Новые жизни - богоугодное дело, в добрый час! Жаль, что не у нас и не сейчас...
Радость в семье превращается в проблему для бестолкового государства, которое не может достойно обеспечить своих граждан, даже работой... (((
 
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  • babe
  • Космос
  • Коммунист.
 Guz (Посетители) Сегодня, 19:31
Цитата: babe
Ещё бы рожали не те, у кого семеро под лавкой на дачах , плодя нищету

Так они по два ребёнка в год клепают.
Удивляюсь соседке сама маленькая,а пятого носит и я только двоих первых по имени помню Роха и Гоха сокращённо остальных надо бы запомнить,рожают ужас,а нищета несусветная кстати.
 
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  • Guz
  • Argallo
  • бася
  • Космос
  • Коммунист.
 babe (Посетители) Сегодня, 19:19
Ещё бы рожали не те, у кого семеро под лавкой на дачах , плодя нищету и безграмотность! А так весь прирост именно за счёт таких !
 
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  • Pear
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 FL (Посетители) Сегодня, 17:43
То ли радоваться, то ли плакать
 
 

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