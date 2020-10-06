Мангистауская область попала в список лидеров по приросту населения

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По данным сайта Vlast.kz, лидерами по приросту населения остаются: столица – 2,63 процента, Алматы (+1,99 процента), Мангистауская область (1,89 процента), Шымкент (1,87 процента) и Атырауская область (1,12 процента).
Население Алматы достигло 1 955 тысяч человек, столицы – 1 166 тысяч, Шымкента – 1 057 тысяч.
За первые восемь месяцев 2020 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В остальных шести регионах население сокращалось.
Больше всего население сократилось в Северо-Казахстанской области – на 0,51 процента. В Костанайской области численность населения уменьшилась на 0,24 процента, в Восточно-Казахстанской области – на 0,22 процента, в Акмолинской области – на 0,18 процента, в Павлодарской области – на 0,11 процента, в Карагандинской области – на 0,05 процента.
При этом в Северо-Казахстанской области отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.
В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.
Городское население страны в целом выросло на 1,17 процента - до 11 066 тысяч человек, сельское население выросло на 0,33 процента - до 7 718 тысяч человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 58,9 процента, доля сельского населения - 41,1 процента.
Население Алматы достигло 1 955 тысяч человек, столицы – 1 166 тысяч, Шымкента – 1 057 тысяч.
За первые восемь месяцев 2020 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В остальных шести регионах население сокращалось.
Больше всего население сократилось в Северо-Казахстанской области – на 0,51 процента. В Костанайской области численность населения уменьшилась на 0,24 процента, в Восточно-Казахстанской области – на 0,22 процента, в Акмолинской области – на 0,18 процента, в Павлодарской области – на 0,11 процента, в Карагандинской области – на 0,05 процента.
При этом в Северо-Казахстанской области отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.
В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.
Городское население страны в целом выросло на 1,17 процента - до 11 066 тысяч человек, сельское население выросло на 0,33 процента - до 7 718 тысяч человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 58,9 процента, доля сельского населения - 41,1 процента.