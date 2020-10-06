Мангистауские спасатели проводят онлайн конкурс рисунков среди детей

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В конкурсе смогут принять участие воспитанники детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и клубов в возрасте от пяти до 14 лет.
Работы могут выполняться как творческими коллективами, так и индивидуально.
Детям необходимо выполнить работы в свободном жанре и стиле на тему «День Спасателя».
Работы принимаются, соответствующие формату А4 и больше. Представленные работы должны быть оформлены в паспарту светлых тонов.
- Участникам необходимо будет подписаться в Instagram на наш аккаунт mangystay_tjd. Выложить на свою страницу три фотографии: рисунок, фото ребенка с рисунком и момент рисования. Оставить свою страницу открытой и отметить троих своих друзей и, соответственно, не забыть отметить нашу страницу, поставить лайк на конкурсный пост на странице mangystay_tjd и сделать репост в сторис. Обязательно подписать фамилию автора, возраст и название своей работы. Заявки принимаются до 15 октября. Победителей ждут сотовые телефоны и планшеты, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.
Работы, занявшие призовые места, будут опубликованы 16 октября 2020 года.
Работы могут выполняться как творческими коллективами, так и индивидуально.
Детям необходимо выполнить работы в свободном жанре и стиле на тему «День Спасателя».
Работы принимаются, соответствующие формату А4 и больше. Представленные работы должны быть оформлены в паспарту светлых тонов.
- Участникам необходимо будет подписаться в Instagram на наш аккаунт mangystay_tjd. Выложить на свою страницу три фотографии: рисунок, фото ребенка с рисунком и момент рисования. Оставить свою страницу открытой и отметить троих своих друзей и, соответственно, не забыть отметить нашу страницу, поставить лайк на конкурсный пост на странице mangystay_tjd и сделать репост в сторис. Обязательно подписать фамилию автора, возраст и название своей работы. Заявки принимаются до 15 октября. Победителей ждут сотовые телефоны и планшеты, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.
Работы, занявшие призовые места, будут опубликованы 16 октября 2020 года.
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