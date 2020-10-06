«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 06 Октября
+18...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.8 KZT
  • €1 = 506.36 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 190

Мангистауские спасатели проводят онлайн конкурс рисунков среди детей

Ко Дню спасателя департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области объявил конкурс рисунков на противопожарную тематику. Принять участие смогут дети от пяти до 14 лет.

Иллюстрация к материалу
В конкурсе смогут принять участие воспитанники детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и клубов в возрасте от пяти до 14 лет.

Работы могут выполняться как творческими коллективами, так и индивидуально.

Детям необходимо выполнить работы в свободном жанре и стиле на тему «День Спасателя».

Работы принимаются, соответствующие формату А4 и больше. Представленные работы должны быть оформлены в паспарту светлых тонов.

- Участникам необходимо будет подписаться в Instagram на наш аккаунт mangystay_tjd. Выложить на свою страницу три фотографии: рисунок, фото ребенка с рисунком и момент рисования. Оставить свою страницу открытой и отметить троих своих друзей и, соответственно, не забыть отметить нашу страницу, поставить лайк на конкурсный пост на странице mangystay_tjd и сделать репост в сторис. Обязательно подписать фамилию автора, возраст и название своей работы. Заявки принимаются до 15 октября. Победителей ждут сотовые телефоны и планшеты, - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

Работы, занявшие призовые места, будут опубликованы 16 октября 2020 года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика