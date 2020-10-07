За сутки в Мангистау не выявлено заболевших COVID-19

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За 24 часа в Мангистауской области коронавирусной инфекцией не заболел ни один человек.



Лидером по заболеванию также остаётся Восточно-Казахстанская область. Там за сутки зарегистрировано 14 заболевших.



По данным на 7 октября, в Мангистау вирусом заразились - 3334 человек. Выздоровели -2764.



Всего в стране выявлены 108 362 заболевших.