Сезон инфекций начался! В Мангистау пока нет случаев заболевания гриппом

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Напомним, эпидсезон начался 1 октября текущего года.



- За первую неделю эпидемиологического сезона в области зафиксировано 200 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), заболевших гриппом на сегодня нет. В прошлом эпидсезоне (с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года) в Мангистау было зарегистрировано 195 случаев гриппа и 17 601 факт ОРВИ. По сравнению с предыдущим эпидемиологическим сезоном (18919 случаев) уровень заболеваемости снизился на 1,1 раза, - прокомментировали в пресс-службе департамента.



Самым эффективным методом профилактики остаётся вакцинация от гриппа ещё до начала эпидемии. Для иммунизации населения в этом году в Мангистауской области на средства из местного бюджета приобретена российская вакцина «Гриппол плюс».



В настоящее время проводится вакцинация лиц из группы риска, это медицинские работники, часто болеющие дети, дети организаций образования для детей-сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники Домов ребёнка, получатели услуг медико-социальных учреждений, беременные, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.



Среди привитых поствакцинальных реакции и осложнений не зарегистрировано.



Что такое грипп?

Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в виде эпидемий. Любой человек может заболеть им, но степень заражения среди детей наиболее высока. Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней. Некоторые люди заболевают серьёзнее. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания. Грипп может перерасти в пневмонию, что опасно для людей, страдающих заболеванием сердца или лёгких. Особенно опасен грипп для детей и беременных. Грипп, как правило, вызывает высокую температуру и судороги у детей.



Источник заражения

Единственным источником и распространителем инфекции является больной человек. Заражение гриппом происходит при кашле, чихании во время общения с больным. Возможна передача вирусов через предметы личной гигиены и посуду.



Симптомы гриппа

Грипп начинается внезапно: чихание и сухой кашель; покраснение глаз, повышение температуры до 380 С и выше; ломота в мышцах и костях; головная боль; слабость и быстрая утомляемость.

При первых симптомах необходимо вызвать участкового врача на дом или бригаду Скорой помощи. Необходимо соблюдать постельный режим и все рекомендации врача.



Меры профилактики

Чтобы не заболеть гриппом, сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользуйтесь маской. Употребляйте в пищу продукты, содержащие витамин С.

Необходимо помнить, что инфекция легко передаётся через грязные руки. Снизит вероятность заболеть гриппом мытьё рук или обработка их влажными салфетками после посещения магазина, поликлиники, общественного транспорта, дома поможет частая влажная уборка, проветривание помещений.



Одним из наиболее распространённых и доступных средств профилактики гриппа является марлевая повязка - маска.