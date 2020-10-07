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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 140

Пассажиры из Стамбула ожидают в изоляции результы теста на СOVID в Актау

Прибывших из Стамбула 11 пассажиров определили в провизорный стационар в Актау для определения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Газиз Надуев, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области

Г. Надуев
По данным спикера, в ночь с 6 на 7 октября в аэропорт Актау прибыл рейс сообщением «Стамбул - Актау».

На борту находились 94 пассажира, из них 83 пассажира со справками ПЦР были отпущены домой. В 1 микрорайоне изолированны 11 человек. В случае отрицательного результата теста на СOVID–19 пассажиры будут отправлены домой.

- Сегодня термометрия проводится всем гражданам Казахстана и других стран, вылетающих за границу. Это касается всех видов сообщения - автомобильного, железнодорожного или морского. Все подвергаются такому строгому контролю, - сообщил Газиз Надуев, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

В настоящее время аэропорт Актау принимает международные рейсы только по направлению «Стамбул-Актау». Рейс выполняется три раза в неделю.
Напомним, новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова о дальнейшем усилении мер по профилактике заражения коронавирусом в пунктах пропуска на госгранице вступило в силу 6 октября в 00:00.

По новым правилам действует ряд ограничений. Все иностранные пассажиры, прибывающие в Казахстан, должны пройти термометрию, заполнить анкету и предоставить справку о результате ПЦР-теста на COVID-19. При пересечении государственной границы Республики Казахстан справка действует не более 72 часов.

Также лицам без гражданства в Казахстане запрещён въезд в страну без справки. Пассажирам со справкой и нормальной температурой тела разрешено продолжить путешествие. Пассажиров с повышенной температурой помещают в карантинный госпиталь на два дня и изолируют для лабораторных исследований, несмотря на то, что у них есть справка.

После получения результатов лабораторных исследований «COVID-19» люди с положительным результатом анализа переводятся в инфекционный стационар.

Прибывшие в страну граждане Казахстана без справки содержатся в карантинном стационаре двое суток.



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