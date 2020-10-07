Пассажиры из Стамбула ожидают в изоляции результы теста на СOVID в Актау

Г. Надуев

По данным спикера, в ночь с 6 на 7 октября в аэропорт Актау прибыл рейс сообщением «Стамбул - Актау».



На борту находились 94 пассажира, из них 83 пассажира со справками ПЦР были отпущены домой. В 1 микрорайоне изолированны 11 человек. В случае отрицательного результата теста на СOVID–19 пассажиры будут отправлены домой.



- Сегодня термометрия проводится всем гражданам Казахстана и других стран, вылетающих за границу. Это касается всех видов сообщения - автомобильного, железнодорожного или морского. Все подвергаются такому строгому контролю, - сообщил Газиз Надуев, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.



В настоящее время аэропорт Актау принимает международные рейсы только по направлению «Стамбул-Актау». Рейс выполняется три раза в неделю.

Напомним, новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова о дальнейшем усилении мер по профилактике заражения коронавирусом в пунктах пропуска на госгранице вступило в силу 6 октября в 00:00.



По новым правилам действует ряд ограничений. Все иностранные пассажиры, прибывающие в Казахстан, должны пройти термометрию, заполнить анкету и предоставить справку о результате ПЦР-теста на COVID-19. При пересечении государственной границы Республики Казахстан справка действует не более 72 часов.



Также лицам без гражданства в Казахстане запрещён въезд в страну без справки. Пассажирам со справкой и нормальной температурой тела разрешено продолжить путешествие. Пассажиров с повышенной температурой помещают в карантинный госпиталь на два дня и изолируют для лабораторных исследований, несмотря на то, что у них есть справка.



После получения результатов лабораторных исследований «COVID-19» люди с положительным результатом анализа переводятся в инфекционный стационар.



Прибывшие в страну граждане Казахстана без справки содержатся в карантинном стационаре двое суток.