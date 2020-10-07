Да будет свет! В новые микрорайоны Актау проводят инженерные коммуникации

По информации чиновник, на сегодняшний день определены подрядные организации по строительству внутренних газовых сетей для 18, 19, 35 микрорайонов, ожидается выделение средств на проведение строительно - монтажных работ. Ведётся строительство объекта магистрального газопровода «Жанаозен – Актау» Каспийского энергетического ХАБа.- Работы на строящихся объектах водоснабжения, канализации, тепловых сетей и благоустройства в 18 микрорайоне, инженерных сетях в микрорайоне Шыгыс-2 и Шыгыс-3 будут завершены до конца текущего года. Ведётся строительство объекта электрических сетей 16, 18, 19, 19а, и Шыгыс -3. Строительство объекта электрических сетей, 2 подстанции 110/10 кВ Каспийского энергетического хаба. Кроме того, был разработан проект подключения 2-ой подстанции 110/10 кВ к станции ГПП-4Г Каспийского энергетического хаба. Ожидается финансирование для начала строительно-монтажных работ. Разрабатывается проект по снабжению электрическими сетями в 18, 18а, 19, 19а, 20 микрорайонами, от 2 подстанции 110/10 кВ Каспийского энергетического хаба, в 1 квартале 2021 года ожидается получение положительного заключения экспертизы, - отметил Мангыстау Койшыгулов, заместитель руководителя отдела строительства города Актау.Кроме того, ведётся строительство объекта напорного канализационного коллектора от КОС-1 до КОС-2 (канализационные очистные сооружения).