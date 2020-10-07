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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 247

Да будет свет! В новые микрорайоны Актау проводят инженерные коммуникации

В Актау ведётся строительство объектов водоснабжения, канализации, тепловых сетей и благоустройства в 18 микрорайоне, инженерных сетей в Шыгыс-2 и Шыгыс-3. Эти объекты будут завершены до конца текущего года. Об этом сообщил Мангистау Койшыгулов, заместитель руководителя отдела строительства города Актау.

Фото пресс-службы акима Актау
По информации чиновник, на сегодняшний день определены подрядные организации по строительству внутренних газовых сетей для 18, 19, 35 микрорайонов, ожидается выделение средств на проведение строительно - монтажных работ. Ведётся строительство объекта магистрального газопровода «Жанаозен – Актау» Каспийского энергетического ХАБа.

Да будет свет! В новые микрорайоны Актау проводят инженерные коммуникации


- Работы на строящихся объектах водоснабжения, канализации, тепловых сетей и благоустройства в 18 микрорайоне, инженерных сетях в микрорайоне Шыгыс-2 и Шыгыс-3 будут завершены до конца текущего года. Ведётся строительство объекта электрических сетей 16, 18, 19, 19а, и Шыгыс -3. Строительство объекта электрических сетей, 2 подстанции 110/10 кВ Каспийского энергетического хаба. Кроме того, был разработан проект подключения 2-ой подстанции 110/10 кВ к станции ГПП-4Г Каспийского энергетического хаба. Ожидается финансирование для начала строительно-монтажных работ. Разрабатывается проект по снабжению электрическими сетями в 18, 18а, 19, 19а, 20 микрорайонами, от 2 подстанции 110/10 кВ Каспийского энергетического хаба, в 1 квартале 2021 года ожидается получение положительного заключения экспертизы, - отметил Мангыстау Койшыгулов, заместитель руководителя отдела строительства города Актау.

Кроме того, ведётся строительство объекта напорного канализационного коллектора от КОС-1 до КОС-2 (канализационные очистные сооружения).



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 16:24
Лучше бы занялись своей «тупиковой схемой» и подключили людям горячую воду!!!!
 
 

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