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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:36

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Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу облздрава Мангистау по обеспеченности региона лекарствами

Президент Казахстана подверг критике работу управления здравоохранения во время пандемии коронавирусной инфекции. В частности, президент РК затронул проблему обеспеченности лекарственными препаратами. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил 7 октября на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Фото из открытых источников
В своём выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев в качестве примера привёл несколько регионов Казахстана.

- В летние месяцы явно ощущалась нехватка лекарств. Настоящая работа была проделана по моим указаниям. В частности, создан двухмесячный запас и расширен перечень основных лекарственных средств. Упрощён порядок его ввоза и регистрации. Однако объём и количество лекарственных препаратов для стабилизации ситуации в регионах неодинаковы. Например, в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – выделено 200 миллионов тенге. В Мангистауской области - 300 миллионов тенге. 1 миллиард 600 миллионов тенге в Нур-Султане и 5 миллиардов тенге в Алматы. Ознакомились с оценкой Минздрава по регионам. Соответственно, поликлиники и больницы в Мангистауской и Алматинской областях плохо подготовлены. Поручаю руководителям регионов устранить недостатки и быть готовыми к возможной второй волне пандемии, – озвучил на совещании Касым-Жомарт Токаев.

Коснулся президент и вопроса стоимость тестирования и средств индивидуальной защиты.

- Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всём мире, у нас цены остаются высокими – от 10 до 18 тысяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения. От правительства и акимов требуется решить вопрос финансовой доступности тестирования. Также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности, с Россией, остаются достаточно высокими. Правительством планируется утверждение предельной розничной цены на маски в пределах 60 тенге. В России, как мне сообщили, стоимость варьирует от 20 до 30 тенге, то есть ориентир более приемлемый для граждан, - заявил глава государства.

Руководителям регионов определены важнейшие направления в работе.

- Важно не допустить срыва работы служб жизнеобеспечения и предусмотреть меры по их бесперебойному функционированию в случае ухудшения ситуации. Акимы должны обеспечить готовность стратегических объектов: ТЭЦ, водоканалов, крупных предприятий с учётом возможного ухудшения эпидемиологической обстановки. Особого внимания требуют вопросы продовольственной безопасности и цен на социально-значимые продовольственные товары, - заявил президент.



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