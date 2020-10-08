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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 132

Футбольный клуб «Каспий» победил чемпионов страны

В матче 12 тура чемпионата Казахстана по футболу, который состоялся 1 октября, футбольный клуб «Каспий» встречался с чемпионом страны - командой «Астана» (Нур-Султан). Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Каспий».

Фото пресс-службы ФК «Каспий»
Первый тайм закончился в пользу столичной команды 1:0. Однако во втором тайме «каспийцы» смогли не только сравнять счёт, но и вырвать победу у чемпионов.

- Мячи забили французский легионер Биллал Себайихи и украинский футболист Максим Марусич. Итоговый счёт 1:2 в пользу «Каспия». В турнирной таблице «Каспий» пока находится на предпоследнем месте, но впереди ещё 10 игр чемпионата, которые могут принести команде дополнительные баллы, – рассказали в пресс-службе ФК «Каспий».

Напомним, все игры чемпионата Республики Казахстан среди клубов Высшей лиги проходят в единой локации Алматы-Талгар. Такое решение было принято Казахстанской федерацией футбола совместно с Министерством здравоохранения РК, Министерством культуры и спорта РК в связи с пандемией коронавируса.

Матчи проходят без зрителей, с соблюдением всех санитарных норм. Болельщики могут следить за новостями клуба на официальных аккаунтах ФК «Каспий», а также смотреть прямые трансляции матчей на телеканале QAZSPORT.



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