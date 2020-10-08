От COVID-19 в Мангистау умерли 72 человека

- На сегодняшний день 72 пациента умерли от коронавирусной инфекции, а 3267 прошли лечение. Всего в области зарегистрировано 1141 больной коронавирусом, в том числе в Актау - 467, в Жанаозене - 157, в Тупкараганском районе - 38, в Каракиянском районе - 75, в Мангистауском районе - 41, в Мунайлинском районе - 165, в Бейнеу - 198. Шесть случаев были завозными, 864 случая были местными, 271 случай – контактный, - отметил Газиз Надуев.

По информации медиков, 6 октября в провизорные стационары области поступили 14 пациентов. В числе них девять человек с пневмонией.На лечении в медицинских учреждениях находятся 53 пациента.С 27 марта по 7 октября 2020 года в регионе зарегистрировано 3343 случаев COVID-19. Из них 1141 человек обратился с жалобами, 2202 больных были выявлены без симптомов.По состоянию на 7 октября 2020 года в области методом ПЦР в государственных и частных лабораториях обследовано 120756 человек. Положительный результат выявили у 3343 тестируемых.На сегодня в Национальном экспертном центре имеется 12611 тестовых образцов. По результатам эпидемиологического обследования количество контактировавших составило 7250 человек, в том числе 5252 были в тесном контакте (72,4 процента), 1998 в возможном контакте (27,5 процента). В лаборатории обследовано 6214 человек, из них 271 (4,4 процента) оказались с положительным результатом.1. Мангистауская областная больница на 40 мест;2. Мангистауская областная детская больница на 30 мест;3. Областной перинатальный центр на пять мест;4. Жанаозенская городская многопрофильная больница на 20 коек;5. Мангистауская районная центральная больница на 10 мест;6. Резерв Бейнеуской районной центральной больницы на 30 мест.1. Мангистауская областная больница на 20 мест;2. Мангистауская областная детская больница на пять мест;3. Областной перинатальный центр на пять мест;4. Жанаозенская городская многопрофильная больница на 10 мест;5. Мангистауская районная центральная больница на два места;6. Бейнеуская районная центральная больница резерва на пять мест.1. Тупкараганская районная центральная больница на пять мест;2. Каракиянская районная центральная больница на 10 мест;3. Жетыбайская сельская больница на пять мест;4. Городской перинатальный центр в Актау на пять мест;5. Мунайлинская районная центральная больница резерва на 20 мест.1. Жетыбайская сельская больница - одно место.