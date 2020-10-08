Выпавший с четвёртого этажа в Актау ребёнок идёт на поправку

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В настоящий момент ребёнок переведён из отделения реанимации в травматологию.



- Медики диагностировали у малыша линейный перелом лобной кости, ушиб головного мозга тяжёлой степени, тупую травму живота, ушиб грудной клетки, травматический шок 3 степени, ушибленную рану лобной области. Состояние ребёнка в настоящее время стабильное. К счастью, обошлось без операции. Ожидается, что маленький пациент будет выписан уже на следующей неделе. При необходимости дальнейшее лечение будет получать в поликлинике, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.