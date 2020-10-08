«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Октября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.88 KZT
  • €1 = 504.28 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:12

Просмотров: 3

Выпавший с четвёртого этажа в Актау ребёнок идёт на поправку

Четырёхлетний ребёнок, который выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, идёт на поправку. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото из открытых источников
В настоящий момент ребёнок переведён из отделения реанимации в травматологию.

- Медики диагностировали у малыша линейный перелом лобной кости, ушиб головного мозга тяжёлой степени, тупую травму живота, ушиб грудной клетки, травматический шок 3 степени, ушибленную рану лобной области. Состояние ребёнка в настоящее время стабильное. К счастью, обошлось без операции. Ожидается, что маленький пациент будет выписан уже на следующей неделе. При необходимости дальнейшее лечение будет получать в поликлинике, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика