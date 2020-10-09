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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:51

Просмотров: 73

В Мангистау более 900 медицинских работников получат надбавки за сентябрь за участие в борьбе с коронавирусом

По итогам сентября надбавки к заработной плате за участие в противоэпидемиологических мероприятиях получат 954 медицинских работника. Сумма выплат превышает 209,3 миллиона тенге. Об этом сообщили в Мангистауском филиале фонда социального медицинского страхования.

Здание инфекционной больницы в Актау. Фото автора
В настоящее время, как сообщили в филиале фонда, проводится работа региональных комиссий по формированию списков получателей надбавок.

- Количество медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией, ежемесячно варьируется в зависимости от эпидемиологической ситуации. В марте к работе были привлечены 355 медицинских работников, они получили доплату в общей сумме 52,1 миллиона тенге. В апреле выплачено 173, 1 миллиона тенге 1101 медработнику. В мае надбавку в сумме 258 миллионов тенге получили 1148 медиков. Медработникам, численностью 1 858 человек, привлечённым к работе в июне, предусмотрена выплата 350,1 миллиона тенге. В июле их число выросло до 2 684 человек, сумма выплат составила 762, 8 миллиона тенге. Надбавки на сумму 456, 4 миллиона тенге получили медицинские работники, привлечённые к работе в августе. После предоставления списков филиалом начнётся оплата ежемесячных доплат. Мы планируем завершить эту работу до 15 октября, - прокомментировали в филиале.



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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
 Космос (Посетители) Сегодня, 09:06
Формулировка расплывчатая "за участие". Оставляет лазейку для примазавшихся, особенно из руководящих. Подписывать бумажки про корону тоже можно подставить как участие, тем самым уменьшается доля награды тех, кто непосредственно в красной зоне был. Как всегда... (((((
 
 

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