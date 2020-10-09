В Мангистау более 900 медицинских работников получат надбавки за сентябрь за участие в борьбе с коронавирусом

Здание инфекционной больницы в Актау. Фото автора

В настоящее время, как сообщили в филиале фонда, проводится работа региональных комиссий по формированию списков получателей надбавок.



- Количество медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией, ежемесячно варьируется в зависимости от эпидемиологической ситуации. В марте к работе были привлечены 355 медицинских работников, они получили доплату в общей сумме 52,1 миллиона тенге. В апреле выплачено 173, 1 миллиона тенге 1101 медработнику. В мае надбавку в сумме 258 миллионов тенге получили 1148 медиков. Медработникам, численностью 1 858 человек, привлечённым к работе в июне, предусмотрена выплата 350,1 миллиона тенге. В июле их число выросло до 2 684 человек, сумма выплат составила 762, 8 миллиона тенге. Надбавки на сумму 456, 4 миллиона тенге получили медицинские работники, привлечённые к работе в августе. После предоставления списков филиалом начнётся оплата ежемесячных доплат. Мы планируем завершить эту работу до 15 октября, - прокомментировали в филиале.