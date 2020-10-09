COVID-19 обнаружили у троих жителей Мангистау

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За прошедшие сутки в стране выявлено 107 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано три новый случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 154 человека. За сутки в Мангистау выздоровели 38 человек.
На сегодня в регионе зарегистрировано 3352 случая заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 154 человека. За сутки в Мангистау выздоровели 38 человек.
На сегодня в регионе зарегистрировано 3352 случая заболевания COVID-19.
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