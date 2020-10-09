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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:39

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Военные моряки Мангистау прошли свыше шести тысяч морских миль по Каспию во время походов

С начала года группа кораблей Военно-морских сил Казахстана совершила 27 походов по акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Экипажи прошли более шести тысяч морских миль. Об этом сообщил Нурбол Шалабаев, начальник пресс-службы Актауского гарнизона.

Морской караван. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
В походах участвовали экипажи ракетно-артиллерийских кораблей «Казахстан», «Орал», «Сарыарка» и «Мангистау».

- Военные моряки изучили район плавания для выполнения задач, отработали корабельные боевые учения, провели стрельбы по воздушным и надводным целям. Такие походы позволяют личному составу кораблей обрести практические и теоретические навыки, повысить уровень морской выучки, – подчеркнул контр-адмирал Сакен Бекжанов, руководитель сбор-похода, главнокомандующий Военно-морскими силами.

Как сказал Нурбол Шалабаев, ранее корабли ВМС Казахстана выходили в сбор-поход в июне текущего года.

- С января по сентябрь Военно-морские силы Казахстана совершили 27 выходов в море, прошли свыше 6200 морских миль, - отметил начальник пресс-службы.



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