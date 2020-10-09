Военные моряки Мангистау прошли свыше шести тысяч морских миль по Каспию во время походов

Морской караван. Фото предоставлено Н.Шалабаевым

В походах участвовали экипажи ракетно-артиллерийских кораблей «Казахстан», «Орал», «Сарыарка» и «Мангистау».



- Военные моряки изучили район плавания для выполнения задач, отработали корабельные боевые учения, провели стрельбы по воздушным и надводным целям. Такие походы позволяют личному составу кораблей обрести практические и теоретические навыки, повысить уровень морской выучки, – подчеркнул контр-адмирал Сакен Бекжанов, руководитель сбор-похода, главнокомандующий Военно-морскими силами.



Как сказал Нурбол Шалабаев, ранее корабли ВМС Казахстана выходили в сбор-поход в июне текущего года.



- С января по сентябрь Военно-морские силы Казахстана совершили 27 выходов в море, прошли свыше 6200 морских миль, - отметил начальник пресс-службы.