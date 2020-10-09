«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Октября
+19...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.31 KZT
  • €1 = 503.52 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 1841

В Актау заложили фундамент новой мечети

Мечеть будет располагаться в 39 микрорайоне. Строительство мечети планируют завершить к концу 2021 года. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 9 октября, в 39 микрорайоне Актау состоялась церемония закладки фундамента новой городской мечети. В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов и председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай Кажы Таганулы.
Мечеть будет названа в честь выдающегося религиозного деятеля страны, учителя-просветителя Ержана Толегенулы.

В Актау заложили фундамент новой мечети


По данным городского акимата, двухэтажное здание мечети будет построено по современным требованиям. Высота мечети вместе с куполом составит 19 метров. Одновременно совершать молитву смогут до 500 человек. На территории появится удобная парковка на 300 автомобилей.

Глава региона пожелал успехов в этом благом деле и отметил важность строительства городской мечети.

- Сегодня, в священную пятницу, заложен первый камень в фундаменте городской мечети. Я уверен, что мечеть «Ержан Хазрет» будет служить укреплению духовных ценностей нашего народа. Отрадно, что новая мечеть названа в честь видного религиозного деятеля, педагога-просветителя, выдающегося ученого-теолога. Он был одним из тех, чье имя известно народу, благодаря непосильному вкладу в духовное развитие страны. Его личность известна не только в Казахстане, но и в таких странах как Иран, Турция, Туркменистан, Узбекистан и Россия, - сказал Серикбай Трумов.

В Актау заложили фундамент новой мечети


По данным городской власти, строительство мечети планируют завершить к концу 2021 года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 13 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 16:55
А сколько мечетей нужно нашему городу?

Жить нужно непременно хорошо
 
-1
  • In wa Alla
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Галина63
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 16:33
Цитата: Good Citizen
и откуда столько набожных...

При нынешнем раскладе дел остается только и уповать на "милость всевышнего"... Вот и ходят, молятся...
 
-1
  • In wa Alla
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • IsqAlex
  • Freeman81
  • Pinochet
  • almaty2018
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:15
А про автобусы уже совсем забыли? Сколько нам еще в этих вонючих изломанных двойках ездить за 70 тенге?
 
-2
  • In wa Alla
  • Каспийский
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Галина63
  • mer
  • elek
  • Empro
  • Pinochet
  • мунайши73
  • Система
  • almaty2018
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 16:11
Каспийский,
Действительно этож дело первоочередной важности.
Этож из-за отсутствия религиозных объектов мы так плохо живем. Правда же?

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
-1
  • Система
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 132131212
  • In wa Alla
 asnural (Посетители) Сегодня, 16:08
Машаллах! На все воля Всевышнего
 
-1
  • Каспийский
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • TU-154
  • Freeman81
  • Maximus
  • Галина63
  • mer
  • Pinochet
  • мунайши73
  • ODUVANCHIK
  • almaty2018
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 15:36
После того как Акимат построил Ледовый дворец, новый современный футбольный стадион, решили проблему озеленения города что все цветёт и пахнет даже папоротник цветёт и 100% обеспечения жильём людей стоящих в очереди думаю Акимат правильно сделал что решили построить мечеть площадью почти 20 тыс кв.м чтобы люди ходили молились и благодарили Всевышнего за таких чиновников которые о народе думают.
 
-2
  • In wa Alla
  • Каспийский
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • TU-154
  • Freeman81
  • Maximus
  • Галина63
  • mer
  • IsqAlex
  • Юрий Спассков
  • Empro
  • мунайши73
  • Система
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:35
школы, детские сады не пробовали строить?
 
-2
  • In wa Alla
  • Каспийский
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Freeman81
  • Empro
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 15:34
ну если ограничимся только двумя мечетями, это приемлемо. в 26 ну очень много людей собираются на жума-намаз. и откуда столько набожных...
 
-1
  • Система
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Каспийский
  • Pinochet
  • Freeman81
  • 132131212
  • In wa Alla
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:17
ну правильно! а то в Мечети 26 мкр. не все помещаются!
 
-3
  • Freeman81
  • Галина63
  • Система
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • In wa Alla
 Каспийский (Посетители) Сегодня, 15:13
xerox,
В смысле опять? Последнии раз мечеть строяли аж в 2000г. В 17 мкр не в счёт там мечеть до этого была. Если для вас этот вопрос не актуален, так в Актау не только вы и те кто вас лайкнул живёте.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика