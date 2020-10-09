В Актау заложили фундамент новой мечети

Сегодня, 9 октября, в 39 микрорайоне Актау состоялась церемония закладки фундамента новой городской мечети. В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов и председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай Кажы Таганулы.Мечеть будет названа в честь выдающегося религиозного деятеля страны, учителя-просветителя Ержана Толегенулы.По данным городского акимата, двухэтажное здание мечети будет построено по современным требованиям. Высота мечети вместе с куполом составит 19 метров. Одновременно совершать молитву смогут до 500 человек. На территории появится удобная парковка на 300 автомобилей.Глава региона пожелал успехов в этом благом деле и отметил важность строительства городской мечети.- Сегодня, в священную пятницу, заложен первый камень в фундаменте городской мечети. Я уверен, что мечеть «Ержан Хазрет» будет служить укреплению духовных ценностей нашего народа. Отрадно, что новая мечеть названа в честь видного религиозного деятеля, педагога-просветителя, выдающегося ученого-теолога. Он был одним из тех, чье имя известно народу, благодаря непосильному вкладу в духовное развитие страны. Его личность известна не только в Казахстане, но и в таких странах как Иран, Турция, Туркменистан, Узбекистан и Россия, - сказал Серикбай Трумов.По данным городской власти, строительство мечети планируют завершить к концу 2021 года.