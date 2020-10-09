С увеличением количества автотранспорта связали чиновники проблемы с газом в Актау и Жанаозене

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По словам водителей, им приходится искать заправки, на которых есть газ, поскольку большинство АГЗС закрыты. А там, где голубое топливо есть в наличии, приходится часами стоять в очередях.



- По городу вообще газа нет и это проблема. Акимат должен как-то решать эти вопросы. У нас, тем более в Мангистауской области, большинство машин ездят на газе. Бензин не дешевый, поэтому, я думаю, надо уже регулировать этот вопрос, - говорит Айсулу Кызылгулова.



Чиновники в очередной раз отметили, что проблема заключается в увеличении числа машин, которые ездят на газе.



- На сегодняшний день имеются очереди на АГЗС. Розничные реализаторы (ИП) получают топливо ежемесячно по графику. Некоторые из них уже реализовали сжиженный газ, который им был выделен, поэтому у них его нет в наличии. На заводе проблем никаких нет. «КазГПЗ» ежемесячно отпускает 14200 тонн газа. Нехватка газа связана с тем, что его потребность ежемесячно увеличивается, как и увеличивается количество автотранспортных средств, которые используют сниженный газ. Суточная отгрузка сжиженного газа со стороны ТОО «КазГПЗ» составляет около 500 тонн. Мы уже переговорили с заводом и газосетевыми организациями, попросили их внести изменения в график, то есть увеличить суточную потребность до 100-110 тонн, и в ближайшее время ситуация стабилизируется, - рассказал Бауржан Ерпан, специалист управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области.



Решить вопрос пообещали в течение трёх дней.