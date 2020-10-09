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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 870

С увеличением количества автотранспорта связали чиновники проблемы с газом в Актау и Жанаозене

Автомобилисты Актау и Жанаозена по-прежнему жалуются на закрытые заправки и очереди за топливом на открытых АГЗС. Чиновники прокомментировали ситуацию с обеспечением сжиженным газом региона.

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По словам водителей, им приходится искать заправки, на которых есть газ, поскольку большинство АГЗС закрыты. А там, где голубое топливо есть в наличии, приходится часами стоять в очередях.

- По городу вообще газа нет и это проблема. Акимат должен как-то решать эти вопросы. У нас, тем более в Мангистауской области, большинство машин ездят на газе. Бензин не дешевый, поэтому, я думаю, надо уже регулировать этот вопрос, - говорит Айсулу Кызылгулова.

Чиновники в очередной раз отметили, что проблема заключается в увеличении числа машин, которые ездят на газе.

- На сегодняшний день имеются очереди на АГЗС. Розничные реализаторы (ИП) получают топливо ежемесячно по графику. Некоторые из них уже реализовали сжиженный газ, который им был выделен, поэтому у них его нет в наличии. На заводе проблем никаких нет. «КазГПЗ» ежемесячно отпускает 14200 тонн газа. Нехватка газа связана с тем, что его потребность ежемесячно увеличивается, как и увеличивается количество автотранспортных средств, которые используют сниженный газ. Суточная отгрузка сжиженного газа со стороны ТОО «КазГПЗ» составляет около 500 тонн. Мы уже переговорили с заводом и газосетевыми организациями, попросили их внести изменения в график, то есть увеличить суточную потребность до 100-110 тонн, и в ближайшее время ситуация стабилизируется, - рассказал Бауржан Ерпан, специалист управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

Решить вопрос пообещали в течение трёх дней.



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Комментарии ( 14 )

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Земляк (Посетители) Сегодня, 17:12
Сейчас и с бензином будет проблема. каждый год такое происходит по сезону и в прошлом году нам вешали лапшу про машины и про ремонт заводов. сейчас время сбора урожая вот и уходит газ в Россию
 
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  • Земляк
 илидия (Посетители) Сегодня, 17:06
Пусть Бауржан Ерлан расскажет сколько в управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской области логистов, какие у них зарплаты и чем они, собственно, заняты на своих теплых местечках, если в очередной раз такие проблемы в области? Или не лукавит, а признается в искусственно созданной проблеме.
 
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Қасым (Посетители) Сегодня, 16:45
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  • elek
  • almaty2018
  • Земляк
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:41
Когда начнут языки отрезать тем кто врёт на госдолжностях
 
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132131212 (Посетители) Сегодня, 16:30
да машин становится больше чем людей
 
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 16:30
День-другой и на бензинке можно покататься.Только жлобить не надо.

i
 
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  • almaty2018
 Empro (Посетители) Сегодня, 16:29
В карантин особенно, наехало куча машина, особенно с гбо....
Статистика есть? Это же просто слова, которым грош цена.
 
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  • almaty2018
 mer (Посетители) Сегодня, 16:10
Газ продают за пределы области,там дальше он дороже реализуется,и видимо в этом участвуют местные предприниматели. В этой стране нечему удивляться,одно большое ОПГ,или сообщество ОПГ.
 
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  • almaty2018
  • Земляк
 Ирон (Посетители) Сегодня, 16:03
Увеличение аппетита чиновников.вот и вся проблема.очереди за газом их не волнуют .машин стало больше вот это смешно.может инопланетяне газ воруют как отмазка тоже вариант.автовозы которые газ ташят в Россию не пробовали им это сказать газа нет своим мало. Смешно жить страна продажна
 
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  • almaty2018
  • Земляк
 ABCD (Посетители) Сегодня, 15:58
Бред сивой кобылы!
 
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