В Актау наказали хозяина ресторана за той на 100 человек

По данным ЦОК, во время рейда полицейскими был выявлен ресторан, в котором проходила свадьба на 100 человек.- Инспекторы полиции Актау заполнили протокол на администрацию ресторана, нарушившую режим карантина, и отправили документ в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области для наложения штрафа. Нарушившие санитарные правила и организовавшие торжества предприниматели будут оштрафованы на 230 месячных расчётных показателей (694 500 тенге), - сообщили в ЦОК региона.Мониторинговые группы, по данным центра общественных коммуникаций, будут проводить рейды ежедневно.Напомним, с 00:00 часов 13 октября в Мангистауской области будут усилены карантинные ограничения. В постановление главного санитарного врача области от 28 августа внесены изменения. Согласно новым требованиям, работа ресторанов, кафе и крупных супермаркетов будет сокращена до 21:00. По субботам и воскресеньям будет также остановлена работа общественного транспорта. Деятельность фитнес-центров и тренажёрных залов будет приостановлена. Время работы всех рынков, кроме продуктовых, будет сокращено до 16:00.