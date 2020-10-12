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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 3650

В Актау наказали хозяина ресторана за той на 100 человек

В минувшие выходные полицейские Актау совместно со съёмочной группой Центра общественных коммуникаций (ЦОК) провели рейд по ресторанам города.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ЦОК, во время рейда полицейскими был выявлен ресторан, в котором проходила свадьба на 100 человек.

- Инспекторы полиции Актау заполнили протокол на администрацию ресторана, нарушившую режим карантина, и отправили документ в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области для наложения штрафа. Нарушившие санитарные правила и организовавшие торжества предприниматели будут оштрафованы на 230 месячных расчётных показателей (694 500 тенге), - сообщили в ЦОК региона.

Мониторинговые группы, по данным центра общественных коммуникаций, будут проводить рейды ежедневно.



Напомним, с 00:00 часов 13 октября в Мангистауской области будут усилены карантинные ограничения. В постановление главного санитарного врача области от 28 августа внесены изменения. Согласно новым требованиям, работа ресторанов, кафе и крупных супермаркетов будет сокращена до 21:00. По субботам и воскресеньям будет также остановлена работа общественного транспорта. Деятельность фитнес-центров и тренажёрных залов будет приостановлена. Время работы всех рынков, кроме продуктовых, будет сокращено до 16:00.



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Комментарии ( 4 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 20:26
Цитата: Юрий А
Для владельцев ресторанов эти суммы "штрафов" просто смешные.

Для Жамал это семечки!...

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Юрий А
  • valesa
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:59
Надо не только хозяина наказать, а все 100 человек, на каждого протокол по 83 000 тенге, как положено!
Все сознательно нарушили запрет на массовые мероприятия, все должны быть оштрафованы, каждый. Только кишка тонка на точное исполнение штрафа.
Думаю, организаторы тоя оштрафованного хозяина оесторана в беде не оставили... Всё делалось сознательно.
 
-1
  • Freeman81
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Юрий А
  • babe
  • smotritel
  • Барабашка
 bekenova (Посетители) Сегодня, 17:22
80% населения нашей области или переболело, или потеряло родственников, будьте благоразумны, берегите себя и своих близких.
 
-2
  • babe
  • Freeman81
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Eduard666
  • alesha
  • Барабашка
  • илидия
 Юрий А (Посетители) Сегодня, 16:26
Для владельцев ресторанов эти суммы "штрафов" просто смешные! Да и насколько это вообще целесообразно???

Запрет на занятие предпринимательской деятельностью и конфискация имущества с помощью которого был нарушен закон - вот такими должны быть РЕАЛЬНЫЕ меры!
 
 

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