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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 646

Из-за коронавируса в Мангистау отложили празднование 270-летия Бекет-ата

О том, что мероприятие отменено, сообщил Ануар Елжанов, главный имам Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Главный имам Мангистауской области рассказал, что в связи со сложившейся во всём мире ситуацией с коронавирусом, 270-летие Бекета Мырзагул-улы праздноваться не будет.

Из-за коронавируса в Мангистау отложили празднование 270-летия Бекет-ата


- Для всей страны 270-летие Бекет-ата - очень значимая дата. Но в связи со всемирной пандемией масштабное празднование отложено. Однако, на предстоящей неделе в университете имени Ш.Есенова пройдёт онлайн-конференция, посвящённая жизни и деятельности исторической личности, - сказал главный имам.

В пресс-службе акима региона отметили, что в августе 2020 года завершилось строительство дороги «Ата жолы», которая ведёт к известной святыне - подземной мечети Бекет-ата.

Из-за коронавируса в Мангистау отложили празднование 270-летия Бекет-ата


Реализация одного из важнейших для транспортного потенциала региона проекта началась в 2017 году. Трасса протяжённостью в 97 километров от села Кызылсай до мечети Бекет-ата относится к IV технической категории и проложена согласно всем международным стандартам.



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Комментарии ( 1 )

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132131212 (Посетители) Сегодня, 16:19
Праздновать дни рождения и юбилейных дат как по мне не очень религиозно
 
 

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