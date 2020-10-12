Из-за коронавируса в Мангистау отложили празднование 270-летия Бекет-ата

Главный имам Мангистауской области рассказал, что в связи со сложившейся во всём мире ситуацией с коронавирусом, 270-летие Бекета Мырзагул-улы праздноваться не будет.- Для всей страны 270-летие Бекет-ата - очень значимая дата. Но в связи со всемирной пандемией масштабное празднование отложено. Однако, на предстоящей неделе в университете имени Ш.Есенова пройдёт онлайн-конференция, посвящённая жизни и деятельности исторической личности, - сказал главный имам.В пресс-службе акима региона отметили, что в августе 2020 года завершилось строительство дороги «Ата жолы», которая ведёт к известной святыне - подземной мечети Бекет-ата.Реализация одного из важнейших для транспортного потенциала региона проекта началась в 2017 году. Трасса протяжённостью в 97 километров от села Кызылсай до мечети Бекет-ата относится к IV технической категории и проложена согласно всем международным стандартам.