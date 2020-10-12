В Мангистауской области пять пациентов с Covid-19 находятся в реанимации

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Из 57 пациентов 49 человек госпитализированы с коронавирусной пневмонией, а остальные восемь - инфицированы COVID-19. По данным областного управления здравоохранения, в реанимационном отделении находятся пять пациентов. Из них трое - в критическом состоянии, двое - в очень тяжёлом. Тяжёлое состояние пациентов реанимации обусловлено дыхательной недостаточностью и сопутствующими заболеваниями. (сахарный диабет, артериальная гипертензия, хронические заболевания).



- В области имеется 215 инфекционных коек I-II уровня, а также 43 реанимационные койки. Карантинные стационары на 15 мест открыты в Актау, на 100 мест -в Жанаозене, на 10 мест - в Каракиянском районе и на 10 мест – в Бейнеуском районе. Медицинские учреждения работают как для граждан Казахстана, так и для иностранцев, прибывших в республику Казахстан без ПЦР-справки, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.