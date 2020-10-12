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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:57

Просмотров: 1603

В Мангистауской области пять пациентов с Covid-19 находятся в реанимации

По состоянию на 11 октября 2020 года в карантинном стационаре Мангистауской области находятся 57 больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Из 57 пациентов 49 человек госпитализированы с коронавирусной пневмонией, а остальные восемь - инфицированы COVID-19. По данным областного управления здравоохранения, в реанимационном отделении находятся пять пациентов. Из них трое - в критическом состоянии, двое - в очень тяжёлом. Тяжёлое состояние пациентов реанимации обусловлено дыхательной недостаточностью и сопутствующими заболеваниями. (сахарный диабет, артериальная гипертензия, хронические заболевания).

- В области имеется 215 инфекционных коек I-II уровня, а также 43 реанимационные койки. Карантинные стационары на 15 мест открыты в Актау, на 100 мест -в Жанаозене, на 10 мест - в Каракиянском районе и на 10 мест – в Бейнеуском районе. Медицинские учреждения работают как для граждан Казахстана, так и для иностранцев, прибывших в республику Казахстан без ПЦР-справки, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.



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Комментарии ( 3 )

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Юрий А (Посетители) Сегодня, 19:44
Не понятно почему опять теряют время и не закрывают торговые центры, бары, кафе и гостиницы???

Для чего нужно рисковать жизнью и здоровьем граждан?
 
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mer (Посетители) Сегодня, 19:36
Абвгд,
За всеми этими делами скрываются огромные финансы,это и есть стимул продолжать этот цирк.
 
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  • mer
  • alixah
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:25
Весь сентябрь молчали а тут прям попёрло, там больные, тут больные, как то всё странно.
 
 

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